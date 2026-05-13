Baloncesto
La advertencia de Xavi Pascual tras la sufrida victoria en Granada: "Para ganar en Tenerife hay que hacerlo mucho mejor"
El técnico azulgrana reconoció que su equipo estuvo "muy ingenuo", pero que aprovechó las ventajas que tuvieron pese a que faltó "un poco de tensión"
Xavi Pascual se mostró satisfecho por la victoria del Barça en la cancha del Covirán Granada (98-101), aunque reconoció que "deben mejorar" si quieren "seguir ganando".
Con la victoria ante el conjunto andaluz, el equipo catalán se apuntó el 22º triunfo de la campaña en la Liga Endesa, el cuarto consecutivo que les permite, de manera momentánea, escalar hasta la tercera posición en detrimento de un Valencia Basket que tiene un partido pendiente.
"Estuvimos despistados e ingenuos en defensa en la segunda parte"
Pascual indicó ante los medios que el partido del Barça había tenido "demasiados altos y bajos", poniendo el foco en la gran debilidad del encuentro: "Estuvimos despistados e ingenuos en defensa en la segunda parte", comentó el técnico de Gavà.
"Estuvimos muy ingenuos, controlamos bien las ventajas que teníamos, pero faltó un poco de tensión", añadió el técnico azulgrana.
Un Pascual que también afirmó que el equipo deberá ofrecer una mejor versión en el Santiago Martín este próximo domingo (20h CEST) si quieren derrotar a La Laguna Tenerife en el segundo partido ACB de la semana.
Toca mejorar para ganar en Tenerife el próximo domingo
"Tenemos que mejorar si queremos seguir ganando. Hemos cogido una buena dinámica con cuatro victorias seguidas, pero para ganar ahora en Tenerife, hay que hacerlo mucho mejor", dijo Pascual.
Por último, el entrenador del Barça tuvo palabras de reconocimiento y cariño para su rival, un Covirán Granada que, tras el tropiezo ante el cuadro catalán, certificó de manera matemática su descenso a Primera FEB.
"Les deseo lo mejor, están acabando muy bien la liga. Granada merece siempre un equipo en la ACB", concluyó.
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