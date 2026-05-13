Un Barça apático logra despertar a tiempo en Granada

El Barça jugó con fuego y sufrió más de la cuenta en Granada, pero acabó sumando la 22ª victoria de la temporada en la Liga Endesa tras superar al conjunto andaluz por 98-101. Kevin Punter (19), Willy Hernangómez (18) y Juani Marcos (16) lideraron el triunfo azulgrana, mientras que Jassel Pérez (26) y Luka Bozic (20) comandaron la anotación de un cuadro local que, con el tropiezo, confirmó su descenso de categoría.

Covirán Granada - Barça (baloncesto, Liga Endesa), 13/05/2026 LIGA ENDESA GRA 98 101 FCB Alineaciones COVIRÁN GRANADA, 98 (16+19+33+30): Costa (7), Valtonen (13), Howard (4), Bozic (20), Babatunde (2) -cinco inicial- Rousselle (10), Pérez (26), Tomás (-), Alibegovic (11), Brimah (2), Fernández (3). BARÇA, 101 (20+22+26+33): Marcos (16), Punter (19), Parra (9), Shengelia (10), Fall (2) -cinco inicial- Cale (10), Norris (3), Brizuela (9), Hernangómez (18), Núñez (5), González (-).

La gran noticia en el arranque de partido fue ver como Juani Marcos, que se llevó un golpe en la rodilla en el partido ante San Pablo Burgos y se tuvo que retirar del choque, volvió a estar disponible para Xavi Pascual. El argentino lideró las primeras ventajas azulgranas en el marcador, pero el conjunto andaluz lograba contestar desde la línea de tres, gracias a la inspiración de Elias Valtonen (9-12).

Juani Marcos, ante Covirán Granada / ACB Photo - Álex Cámara

El Barça logró neutralizar la primera reacción granadina

Fue un primer cuarto igualado, con buenos minutos de nuevo de un Youssoupha Fall que cotiza al alza las últimas semanas y que se cerró con un 16-20 favorable a los catalanes. Granada, que se jugaba las últimas opciones de sobrevivir en la Liga Endesa, logró darle la vuelta al marcador con un triple de Jassel Pérez (24-22). Tras el acierto exterior del dominicano, el Barça puso un par de marchas más para adjudicarse un parcial de 3-14 con el que cambió la situación prácticamente por completo. Fueron minutos en los que Kevin Punter se desató, con ocho puntos consecutivos.

El Barça amenazaba con romper el choque, pero Granada se apuntó la última acción de la primera mitad gracias a Luka Bozic, y la ventaja del cuadro catalán fue únicamente de siete tantos (35-42) tras los 20 minutos iniciales. La salida de vestuarios no fue nada buena para un Barça indolente en defensa y que encajó la friolera de 33 puntos en el segundo cuarto. Pascual ya se vio obligado a pedir tiempo muerto tras el 49-49 firmado por Valtonen y un potente mate a una mano, y pese a que Punter y Marcos volvía a estirar la ventaja visitante (51-59), Bozic y William Howard lideraron una nueva reacción de Covirán.

El Barça jugaba con fuego

Arturo Ruiz y sus jugadores no dejaban de creer, y en esa combinación de acierto en ataque y de una mala actitud azulgrana en la parte trasera de la cancha, Jonathan Rousselle puso con un triple el empate a 68 con el que se entró al asalto final. El Barça estaba jugando con fuego.

Xavi Pascual, junto a Juan Núñez / EFE

Pascual logró tocar las teclas necesarias antes del arranque del periodo, y la imagen de sus jugadores fue otra. Fueron minutos con protagonismo para Myles Cale, Willy Hernangómez y Darío Brizuela. Granada se quedó sin anotación y en un abrir y cerrar de ojos, el Barça logró la máxima del partido hasta el momento (75-86). Quedaban algo más de cuatro minutos.

Granada sobrevivió hasta el final

Willy elevó la ventaja del Barça hasta los 13 tantos, pero, a diferencia de los últimos partidos, al conjunto azulgrana le faltó solidez y no llegó a rematar el encuentro: una acción de Pérez obligó a Pascual a pedir un nuevo tiempo muerto viendo que la mitad de la renta se había dilapidado (83-90). La mejoría en defensa no llegó, y tras un nuevo arreón azulgrana, Granada se negaba a morir en la orilla, tras un triple frontal de Pérez antes de entrar en el último minuto (93-98).

Willy Hernangómez, en un partido con el Barça / ACB Photo - Álex Cámara

Pero no hubo cambio de destino. Con más dificultades de las previstas, el Barça asaltó Granada (98-101) y confirmó el descenso a Primera FEB de los andaluces.