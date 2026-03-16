La respuesta de la directiva blaugrana a la petición desesperada de Xavi Pascual

El Barça anda metido en una dinámica muy negativa que le ha llevado a perder 10 de sus últimos 15 encuentros y en la Euroliga acumula hasta cuatro derrotas consecutivas, y siete de los últimos 10 encuentros, la última en un Palau vacío el pasado viernes ante el Hapoel Tel Aviv, que ha condenado al equipo a ocupar el último puesto de play-In y con una perspectiva de futuro nada halagüeña a tenor de lo visto en los últimos encuentros.

El técnico azulgrana, que acabó muy abatido tras la derrota en casa ante el conjunto israelí (75-80), lanzó un órdago a los responsables de la sección blaugrana, pidiendo a gritos que la sección se refuerce en este tramo final de la temporada para poder luchar en condiciones, al menos en la Liga Endesa ya que la ventana de la Euroliga ya está cerrada.

Pascual aseguró tras la derrota ante el Hapoel, que esperaba tener noticias este mismo lunes sobre las intenciones del club, al tiempo que lanzó una puya a la directiva blaugrana: “Si queremos ganar, todos tienen que querer ganar”, en referencia al poco interés de reforzar la plantilla cuando el equipo se encuentra diezmado por las lesiones, y que no le permite mantener el nivel ante conjuntos con muchos más recursos, y con plantillas más largas.

El directivo responsable de la sección, Josep Cubells, dijo claro que los refuerzos deben llegar el próximo año / DANI BARBEITO

En la derrota ante el Joventut en el Olímpic, el técnico azulgrana aún tenía esperanza de que el club hiciera un esfuerzo para traer algún jugador de refuerzo. "No es el momento de hablar de los refuerzos. Habrá que esperar a que se confirmen los resultados de las eleccione y ya habrá tiempo de hacerlo. A partir de aquí ya habrá tiempo de ver a partir del lunes cómo continua el club y ver qué pasa", decía Pascual.

Pascual aún confiaba este domingo que podría llegar algún refuerzo con el apoyo de la directiva, aunque su esperanza se esfumó el mismo día / DANI BARBEITO

Respuesta clara de la directiva

La respuesta desde la directiva azulgrana al técnico de Gavà no hizo falta ni que llegara a este lunes. Y es que el directivo responsable de la sección y miembro de la Junta azulgrana en el periodo electoral, el secretario, Josep Cubells, ya avanzó los planes del club con la sección de basket y seguramente no le hizo ninguna gracia al entrenador blaugrana.

El equipo vive un momento muy bajo de moral, con los malos resultados que le acompañan en las últimas semanas / DANI BARBEITO

En una corta entrevista concedida a ‘Jijantes’, Cubells aclaró la postura de la directiva sobre las intenciones de reforzar la plantilla, tal como le prometieron a Pascual cuando decidió hacerse cargo del equipo.“El baloncesto, evidentemente, se tendrá que reforzar de cara al año que viene”, decía Cubells, poco después de conocer que seguirán al frente del club junto a Joan Laporta cinco años más.

“Ya está todo previsto. También confío en que este año, el equipo remontará y luchará por todos los títulos que quedan”, dijo Cubells a los micrófonos de Gerard Romero, dejando clara la postura del club de que se olvide este año de cualquier incorporación, y que ya puede empezar a pensar Pascual en cómo completar la temporada con la plantilla que tiene, claramente insuficiente para afrontar con solvencia Euroliga y Liga Endesa.