Valencia Basket - Barça: horario y dónde ver por TV la jornada 32 de la Euroliga

Valencia Basket y Barça se enfrentan este jueves 19 de marzo en el Roig Arena en la 32ª jornada de la Euroliga. El equipo de Xavi Pascual afronta un duelo clave para sus aspiraciones en Europa y necesita acabar con la mala racha de resultados si no quiere decir adiós a las posibilidades de entrar en los playoffs. Te contamos a qué hora juega el FC Barcelona contra Valencia Basket y dónde ver online y en vivo el partido en España.

El Barça vive un momento muy delicado en la Euroliga. La dinámica del conjunto de Pascual en cuanto a resultados no es nada positiva. En los últimos siete partidos europeos, el cuadro azulgrana ha caído en seis. De hecho, el equipo no gana desde hace un mes y medio en la competición continental, lo que le ha supuesto bajar de la parte alta de la clasificación.

Xavi Pascual, durante el partido de Liga Endesa ante Asisa Joventut / EFE

La única victoria en el último mes fue en Liga Endesa en la pista de Breogán. Más allá de ese resultado, el conjunto azulgrana ha ido cuesta abajo y sin frenos, perdiendo en casa contra Hapoel Tel Aviv y frente al Joventut en Badalona durante la última semana.

El Barça llega a la cita con un balance de 17 victorias y 14 derrotas que le sitúan en la décima posición, el último puesto que da acceso al Play-In de la Euroliga. Pascual confía en que jugadores como Kevin Punter (15,6 puntos por partido), Tornike Shengelia (13,2) o Will Clyburn (12,9) puedan dar su mejor versión.

Will Clyburn, durante el partido de Euroliga ante Valencia Basket / Valentí Enrich

El partido en el Roig Arena no será nada fácil, y es que el Barça llega al último tramo de la temporada con muchos contratiempos. El último fue la lesión de Nico Laprovittola, que lo apartará hasta junio de las pistas y que deja a Xavi Pascual sin prácticamente bases. Además, tendrán enfrente a uno de los mejores equipos de Europa, como es el Valencia Basket de Pedro Martínez.

El Valencia Basket tampoco llega en su mejor momento a la cita ante el Barça, aunque ha convertido el Roig Arena en un fortín. Los de Pedro Martínez, que llegaron a ser líderes de la Euroliga durante parte de la primera mitad de la campaña, han perdido los dos últimos partidos que han disputado. En Europa, visitaron el Movistar Arena y en Liga Endesa perdieron ante La Laguna Tenerife, también a domicilio.

Jean Montero, con 13,3 puntos por partido, es el máximo anotador de Valencia en la Euroliga. Además, el conjunto 'taronja' es el que más puntos anota de media en la competición (90,6). Pascual tampoco deberá perder de vista a otros jugadores que superan los diez puntos: Kameron Taylor, Nathan Reuvers y Brancou Badio.

Kevin Punter, en una entrada a canasta / VALENTÍ ENRICH

¿A qué hora juega el Valencia Basket - Barça de Euroliga?

El partido entre Barça y Valencia Basket, correspondiente a la 32ª jornada de la Euroliga, se disputará en el Roig Arena este jueves 19 de marzo a partir de las 18:00 horas (CET).

¿Dónde ver la Euroliga por TV?

En España, el partido de la Euroliga entre Barça y Valencia Basket correspondiente a la 32ª jornada se podrá seguir por televisión a través de Movistar Plus, en el canal Vamos (dial 8).

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Además, SPORT ofrecerá la narración del partido, así como la última hora relacionada con el encuentro.