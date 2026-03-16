La Penya, a por la primera plaza de la Champions en Málaga

El ASISA Joventut buscará este martes en Málaga el siguiente gran objetivo del curso: acabar primero de grupo en el Top16 de la Basketball Champions League. Los verdinegros ya están clasificados para los cuartos, y ahora se enfrentan al Unicaja en un duelo directo por ser primeros.

En el partido de la primera vuelta, la Penya ganó (71-66), así que este martes, los verdinegros acabarán líderes con un triunfo en el Martín Carpena, o bien con una derrota por cuatro puntos o menos. La Penya sabe que tiene delante un reto mayúsculo. Primero, por la entidad del rival, un Unicaja que está invicto en casa en la BCL, y segundo, por el desgaste físico del partido de ayer frente al Barça.

Pero el Joventut es ambicioso, tal y como explica el entrenador asistente Aleix Duran, es muy importante lograr esa ansiada primera plaza. "Hay una diferencia importante entre quedar primero y segundo. El factor pista es muy decisivo, y ahora lo que queremos es quedar en la primera posición”, decía. “Los jugadores deben tener clara la información. Con un ‘average’ tan pequeño no puedes especular, pero sí en posesiones finales, saber la información", dijo Duran.

El Joventut vive un gran momento y lo esperan capitalizar con una victoria en Málaga, este martes / JOV

Gran victoria sin poder disfrutarla

El ASISA Joventut llega al partido después de tumbar al Barça en el Olímpic (84-72), pero llega al duelo de este martes con menos descanso que su rival, el Unicaja, que jugó su partido de Liga Endesa el sábado.

"La noche de ayer fue fantástica, son de estos días que te hacen querer el baloncesto en general, y a la Penya en particular”, decía eufórico por la victoria ante los de Xavi Pascual. “Desgraciadamente, no tenemos ni un día para disfrutarlo.

La Penya espera capitalizar el buen triunfo ante el Barça para lograr una nueva victoria, aunque deberá imponerse en el Martín Carpena / FCB

"No hemos podido descansar, y lo que debemos hacer es intentar aprovechar la confianza del partido para convertirla en energía" finalizó el técnico asistente de Dani Miret, y que seguirá con la baja de Guillem Vives, con un esguince en el tobillo izquierdo.