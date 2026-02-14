Otra polémica arbitral con el Madrid: “Si hablo, me toca comer un mes en casa”

El Real Madrid salió victorioso de su visita al infierno serbio. El conjunto de Sergio Scariolo batió al Partizán de Joan Peñarroya por un ajustado 73-77 en un encuentro que se decantó en los instantes finales gracias a un triple de Andrés Feliz a 39 segundos para el bocinazo final, y a dos tiros libres de Mario Hezonja, con 73-75 en el electrónico, que sirvieron para poner punto final a una racha de tres tropiezos consecutivos en la Euroliga.

Un partido en el que Partizán supo recuperarse de un arreón del Real Madrid en el tercer cuarto, llegando a los 15 puntos de ventaja (40-55), y plantando cara hasta los instantes finales.

Peñarroya levanta a un Partizán muerto

Es innegable que Peñarroya le ha cambiado la cara a un equipo que semanas atrás era el peor de la Euroliga, y que ahora, tras ganar hace unos días a Hapoel Tel Aviv o Panathinaikos, vuelve a ser competitivo y es capaz de plantarle cara a cualquier equipo del continente.

El duelo, decidido al final por el acierto de los visitantes, tuvo una significativa diferencia en el apartado de los tiros libres. Los jugadores de Sergio Scariolo acudieron a la línea de personal en 18 ocasiones, 15 más que el conjunto serbio.

Joan Peñarroya, durante el partido de Euroliga ante el Real Madrid / ANDREJ CUKIC

Pese a jugar en casa y con uno de los ambientes más complicados de toda la competición, Partizán tan solo lanzó tres tiros libres. Los serbios siguen siendo, una semana más, el equipo que menos tiros libres lanza en Euroliga (437), mientras que el Real Madrid ocupa la tercera posición, con 630 tiros, 115 más que el Barça.

Las palabras de Peñarroya sobre la actuación arbitral

Tras el partido, y preguntado sobre la actuación arbitral, Peñarroya recordó a sus días en Barcelona, cuando prefería no decir nada para no llevarse ninguna multa económica. En esta ocasión, tras caer ante el Real Madrid, tiro por el apartado gastronómico: "Si hablo, me toca comer un mes en casa", dijo el técnico egarense con su fina ironía.

Joan Peñarroya, en un partido de Euroliga con Partizán / EFE

Un Peñarroya que, más allá de morderse la lengua con el arbitraje, tuvo palabras positivas hacia el esfuerzo realizado por sus jugadores. "No es lo mismo perder por 30 que por cuatro puntos. Es muy importante que el equipo luche durante los 40 minutos y tenga la opción de ganar. En los últimos siete partidos hemos perdido tres, y todos en los últimos minutos. Está claro que eso es bueno para el equipo".

Incomprensión por la sanción a Osetkowski

Además, el exentrenador del Barça repasó una noticia de calado que les afecta de lleno, como es la suspensión de Dylan Osetkowski por la CELAD tras su positivo en marihuana de hace algo más de dos años: "La situación con Dylan es una gran sorpresa porque recibimos la información después del entrenamiento previo al partido. Es una situación complicada. Han pasado 27 meses desde hoy y tenemos muy poco tiempo para inscribir a un nuevo jugador en la Euroliga y en la ABA", concluyó.