Nuevas pistas sobre el futuro de Nico Laprovittola en el Barça

Nico Laprovittola se acercó este pasado domingo al Olímpic de Badalona a presenciar el partido de Liga Endesa entre Asisa Joventut y el Barça. El exterior argentino, lesionado en el aductor de su pierna derecha, volvió al pabellón en el que deleitó a la afición verdinegra entre 2018 y 2019, en unos años en los que el argentino elevó su juego hasta el máximo nivel.

Sus actuaciones no pasaron desapercibidas para un Real Madrid que decidió incorporarlo. Pero en la capital, Laprovittola no logró brillar, y en 2021 quedó libre. El siguiente movimiento en su carrera fue realmente sorprendente, ya que Sarunas Jasikevicius no tuvo ninguna duda en traerlo al Palau. El argentino llegó con la incertidumbre y el recelo propio de haber jugado en el eterno rival azulgrana.

Nico Laprovittola y Niko Mirotic vivieron buenos años en el Barça / FCB

'Lapro', una referencia en su etapa en el Barça

Pero un lustro después, Laprovittola se ha ganado el respeto, la admiración y el amor de una afición del Barça que echa mucho de menos a una de sus principales referencias durante las últimas temporadas. Por la sección azulgrana han pasado nombres de primer nivel europeo con los que 'Lapro' ha compartido vestuario, y el '20' siempre ha sido una pieza importantísima para sus entrenadores.

El escenario en estos meses previos a que termine la temporada es diferente para el jugador respecto lo vivido en las últimas campañas. En 2021 firmó por dos cursos, pero su gran rendimiento aquel año le sirvió para ganarse tres años adicionales de contrato y firmar por el Barça hasta el 30 de junio de 2026. Por el momento, tal y como le ocurre a Tomas Satoransky, el club no ha contactado con ellos para hablar de una posible renovación. El futuro de dos de los tres capitanes del equipo, a día de hoy, es una incógnita.

Nico Laprovittola, en un partido con el Barça / ACB Photo - Borja B. Hojas

¿Volverá a jugar Laprovittola con el Barça esta temporada?

Laprovittola se está recuperando de la rotura completa del tendón del aductor largo del muslo derecho. Con un plazo de baja previsto de tres meses, el exterior argentino espera poder agilizar plazos para regresar a las pistas, y un escenario favorable podría hacer que Xavi Pascual contase con el jugador para el inicio del Playoff de la Liga Endesa y las primeras rondas. Dicha meta queda lejana todavía, y la máxima prioridad de todas las partes es que 'Lapro' recupere lo mejor posible.

En cuanto a su situación de futuro, son varios los hechos que están sobre la mesa a mediados de marzo. El Barça no ha llamado al jugador para ofrecerle la renovación, al igual que al resto de jugadores que expiran contrato. Una decisión, la de la gestión de las renovaciones que pretende no desestabilizar al vestuario, tal y como admitió Pascual en una intervención ante los medios.

La espera por parte de 'Lapro' y el resto de jugadores no puede ser eterna, y es lógico que tanto ellos como sus representantes empiecen a explorar destinos de cara a la próxima temporada, y ahí es cuando aparece la opción del Asisa Joventut. Según informó el periodista Xavi Ballesteros, la voluntad de Laprovittola es la de ganarse la renovación con el Barça, pero de momento no hay noticias del club azulgrana.

Y ante esa situación, aparece la posibilidad de un regreso a Badalona. La Penya le abriría las puertas para una segunda etapa como jugador verdinegro, y Dani Miret estaría encantado de reforzar su línea exterior con un jugador de la calidad y calibre del argentino. Ahora bien, por el momento no hay ninguna oferta del club badalonés al jugador, aunque el interés está sobre la mesa.