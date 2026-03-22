Baloncesto
El Barça sucumbe en el Clásico de la Liga U y pierde el liderato
El Real Madrid asaltó el Joan Gamper y escala hasta la primera posición de la clasificación
En el primer Clásico de la jornada de este domingo, el Real Madrid se impuso al Barça en la Liga U (72-76). Los blancos jugaron mejor los últimos minutos de partido y se llevan una victoria de gran importancia para la clasificación de la fase regular, ya que escalan hasta la primera posición y le arrebatan la plaza a un Barça que la tenía monopolizada.
El equipo azulgrana estuvo por delante en el marcador en gran parte del partido, sin perder ninguno de los tres primeros cuartos. Sin embargo, no era capaz de abrir distancia, algo que iba a acusar más adelante. Kusturica no estuvo presente en el encuentro, pero sí Mohamed Dabone, aunque no tuvo su mejor actuación anotadora en el encuentro (cinco puntos).
Los líderes de la anotación culé fueron Joaquim Boumtje (20 puntos) y Diego Ferreras (15 puntos). En un partido que no destacó precisamente por la gran cantidad de puntos, hubo un jugador que sobresalió en este apartado: Egor Amosov. El ruso es uno de los mayores proyectos del baloncesto blanco y lo volvió a demostrar en el 'Clásico junior'.
La estrella del Madrid en la Liga U
Amosov llegó este verano a la capital española y no ha tardado en destacar en el equipo. En el duelo superó su media de puntos por partido (15,9) y llegó a los 25, siendo el máximo anotador del choque. También estuvo presente Izan Almansa, un habitual en el primer equipo dirigido por Sergio Scariolo, y que fue el otro jugador que rebasó los diez puntos en el cuadro blanco.
El Real Madrid, con un partido menos, se coloca líder con nueve victorias y una derrota, a la espera de lo que haga el Barça en su partido aplazado. En caso de ganarlo, compartirían el liderato en cuanto a balance. En la próxima jornada, los blancos visitarán la pista del CB Canarias, mientras que el cuadro blaugrana recibirá en casa al Gran Canaria.
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