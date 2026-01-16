El Barça destroza al Joventut en la Liga U

El Barça Atlètic sumó la primera gran victoria en la Segunda Fase de la Liga U después de lograr una victoria contundente con la visita del Joventut al que destrozó en el marcador por un concluyente 92-43.

El conjunto blaugrana no tuvo piedad de su gran rival en un encuentro que muy pronto se decantó para los de Álvaro Salinas, con un primer parcial de 17-9, aunque el partido se rompió completamente en el segundo, con un 29-12 que acabó con cualquier resistencia de los verdinegros.

Con un concluyente 46-21 se llegaba al descanso y el segundo tiempo solo sirvió para seguir ampliando las diferencias hasta ese 92-43, un correctivo muy grande para el conjunto de Trifón Poch, que no pudo ofrecer ningún tipo de resistencia, con 30 balones perdidos ante la presión defensiva blaugrana.

Dabone volvió a ser diferencial ante el Joventut en solo 22 minutos de juego / FCB

Kone, máximo anotador

En un marcador tan amplio para el Barça, destacaron los 16 puntos de Abdrahamane Kone, junto a los 15 y 8 rebotes de Mohamed Dabone, mientras que Mohamed Keita también llegaba a las dobles figuras, con 13.

El base Nil Poza, fue otro de los destacados con nueve puntos y seis asistencias, para una gran actuación coral del equipo blaugrana que se tomó el encuentro con mucha seriedad, en el inicio de la fase decisiva.

El conjunto azulgrana celebró a lo grande la victoria / FCB

Por el Joventut, sólo llegaron a los ocho puntos Ferran Mauri y Humberto Ruiz, en una actuación ofensia muy floja de los verdinegros, con poco acierto en el triple (5 de 25) y dominado claramente en el rebote (24 por 39).

El segundo encuentro del Barça en esta Segunda Fase les medirá al Real Madrid, su gran rival en la LigaU22, este próximo viernes, a las 18.30 horas.