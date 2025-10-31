El Barça se apunta el clásico de la Liga U en el estreno de Dabone en el Palau

El Barça se llevó el clásico de la Liga U tras derrotar al Real Madrid por 81-73 en el estreno de Mohamed Dabone en el feudo azulgrana. El de Burkina Faso terminó con nueve puntos y cinco rebotes, en un partido en el que Sayon Keita (14) y Nikola Kusturica (13) fueron los más destacados para los locales. En el cuadro blanco, que sumó la primera derrota del curso en la competición, Izan Almansa fue el máximo artillero con 14 tantos.

Gran expectación en el Palau

El Palau Blaugrana presentó una excelente entrada (1.823 espectadores) para presenciar un duelo de altísimo nivel en el que se congregaron varios de los talentos más prometedores de nuestro baloncesto.

El técnico azulgrana, Álvaro Salinas, pudo contar con Sayon Keita, Nikola Kusturica y Daniel González, que ya saben lo que es vestir la camiseta del primer equipo en partido oficial, y con un Mohamed Dabone que fue uno de los jugadores más ovacionados por el público presente en el Palau.

Mohamed Dabone, ante Izan Almansa en el clásico de la Liga U / Valentí Enrich

No se quedó atrás el técnico visitante, un Javier Juárez que pudo contar en su roster con el internacional absoluto español Izan Almansa, que cuenta con ficha en el primer equipo blanco dirigido por Sergio Scariolo.

Gran puesta en escena de Sayon Keita

La primera parte fue tremendamente igualada, con Sayon Keita y el 'menudo' Nil Poza llevando la iniciativa ofensiva, mientras que en el Real Madrid, su gran perla, Egor Amosov, dio muestras de su enorme calidad y talento con 10 puntos en los primeros 20 minutos. El ruso llegaba al Palau después de haberle anotado 42 tantos a Valencia Basket en la pasada jornada de la Liga U.

Amosov es uno de esos talentos llamados a hacer cosas importantes en el baloncesto, y por el momento, espera poder seguir los pasos de su compatriota, un Egor Demin formado también en las categorías inferiores blancas y que en el pasado draft de la NBA fue elegido en la octava posición por los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.

Parte de la directiva azulgrana no se quiso perder el clásico en el Palau / Valentí Enrich

Jugadas 'marca de la casa' de Dabone

En cuanto a Dabone, el de Burkina Faso cerró la primera mitad con seis puntos, dos rebotes y una recuperación con la que pudo firmar uno de esos mates de concurso con los que ya ha dado la vuelta al mundo. Tras 20 minutos vibrantes y la aparición de un errático Almansa, el Barça se marchó a vestuarios con tres tantos de ventaja (39-36).

Ambos equipos se dejaron ir en anotación en el tercer periodo, y el Barça encontró en ataque a Kusturica y su talento. El serbio se fue hasta los siete puntos en el cuarto, al igual que su compañero Mo Keita, que cuajó buenos minutos en el juego interior.

También estuvo inspirado Almansa, al que Juárez exprimió en el periodo haciéndole jugar 10 minutos. Siete puntos también para el '19' blanco, y problemas de personales para Amosov, con cuatro antes de llegar a un último asalto al que el Barça entró, de nuevo, mandando en el marcador (64-59).

Gran inicio blanco en el último cuarto

La puesta en escena del madridista Ignacio Rupérez en el último cuarto fue sensacional, y los blancos se acercaron a tan solo dos puntos (68-66). Pero el Barça puso la directa pese a entrar pronto en el bonus, y con un parcial de 13-2, abrió una brecha en el electrónico que parecía definitiva (81-68).

Sayon Keita fue el máximo anotador del Barça con 14 puntos / Valentí Enrich

El Barça disfrutaba en pista, Dabone regalaba al público un espectacular mate a dos manos tras girar en el aire, y pese a que no bajaron los brazos en ningún momento, al Real Madrid ya no le dio para volver a pelear por la victoria. Unos últimos minutos en los que Dabone fue castigado con una antideportiva tras un golpe fortuito con Amosov en la lucha por un rebote.

Finalmente, 81-73 para un Barça que suma su tercera victoria en la Liga U y termina con la imbatibilidad de los blancos. Ahora, ambos equipos quedan con un balance de tres triunfos y un tropiezo.