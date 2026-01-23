El Barça sigue siendo la pesadilla del Real Madrid en la Liga U

El Barça sigue comiéndole la moral al Real Madrid en la Liga U. En el tercer enfrentamiento de la temporada, los de Álvaro Salinas volvieron a apuntarse la victoria por 70-76 gracias a los 13 puntos y tres rebotes de Sayon Keita y a un Mohamed Dabone que rozó las dobles figuras con 10 tantos y ocho rebotes. Los azulgranas sobrevivieron a los 22 puntos del madridista Izan Almansa.

Un partido cuyo inicio se retrasó unos minutos por un retraso que sufrió la expedición azulgrana con el tren que les debía transportar hacia la capital. Para aprovechar el máximo las horas lectivas, el Barça hace sus viajes para jugar como visitante en la Liga U el mismo día de partido, y la incidencia con el transporte casi le juega una mala pasada.

El Barça salió con todo

En el terreno estrictamente deportivo, Álvaro Salinas salió con todo para medirse al conjunto de Javier Juárez, y puso de entrada a Nil Poza y a Diego Ferreras junto a Nikola Kusturica, Sayon Keita y Mohamed Dabone. El interior de Burkina Faso colocó desde el triple la primera ventaja importante del encuentro (2-7).

Sayon Keita y Nikola Kusturica, en el Clásico de la Liga U / ACB Photo - David Bustamante

Una acción de Daniel González elevó la distancia por encima de los 10 puntos (11-23), pero los blancos reaccionaron para cerrar el primer asalto con seis tantos de desventaja (18-24). El guion en el segundo periodo fue parecido, con un Barça que arrancó mejor y que amenazó con romper el partido tras otra canasta de Dabone (22-37), pero de nuevo, llegó la reacción de los de Juárez.

Se apuntaron los locales un parcial de 9-3 para seguir con vida y marcharse a vestuarios nueve puntos por debajo (31-40). Izan Almansa, que estuvo presente en el Clásico, marcó diferencias en la primera mitad con ocho puntos.

Sayon Keita e Izan Almansa, en el Clásico de la Liga U / ACB Photo - David Bustamante

El tercer periodo recordó a los dos primeros, pero con un orden inverso. Arrancaron mejor los de Juárez la segunda mitad, y con una acción de Andrej Bjelic, se colocaron a tan solo tres puntos del Barça (38-41). La reacción azulgrana no pudo ser mejor, con un parcial de 0-7 tras un 2+1 de Abdrahamane Kone que sirvió para recuperar el +10 en el electrónico.

11 puntos de ventaja azulgrana antes del último cuarto

Acabaron mejor el cuarto los de Salinas, y llegaron al último asalto con 11 puntos de ventaja (47-58), y sobreviviendo a Almansa, cuyo día a día es con el primer equipo que dirige Scariolo, y que se convierte en un refuerzo de lujo para el Real Madrid cuando el club decide darle minutos en la Liga U.

El Real Madrid volvió a salir mejor a pista, poniéndose a tan solo dos puntos tras un tiro libre de Bjelic (56-58). Parecía que le podía dar la vuelta el conjunto blanco, pero tras resistir los embistes del equipo local, entraron al último minuto con una ventaja de cuatro tantos (68-72). En los últimos ataques, una asistencia de Nil Poza a Keita, y una jugada colectiva sensacional para acabar con la presión que terminó con un 'matazo' de Dabone, resultaron decisivas para el 70-76 final. El Barça sumó el segundo triunfo en dos partidos en este inicio de la segunda fase de la Liga U.