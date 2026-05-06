Los motivos que pueden propiciar la salida de Xavi Pascual del Barça para fichar por Dubai

El futuro de Xavi Pascual al frente del Barça no está nada claro de cara a la próxima temporada. El técnico azulgrana dejó la puerta abierta semanas atrás para finalizar este verano una vinculación que le une al equipo catalán hasta 2028. Dos campañas y media que firmó el pasado mes de noviembre, pero con una cláusula de salida cuando termine el presente curso que le podría liberar de un proyecto, el del Barça, que un curso más vuelve a dejar más sombras que luces.

"Me siento el máximo responsable del ridículo que hemos hecho. Soy el máximo responsable, llegaremos a dónde llegaremos, cuando termine la temporada ya hablaremos, explicaremos muchas cosas y hablaremos de todo. Ahora intentaré tener la máxima calma posible, tenemos que estar todos unidos y cuando termine la temporada tendremos tiempo para hablar, para valorar, veremos donde tenemos que estar y si estaremos. Repreguntado por la cuestión, Pascual se reafirmó: "He dicho exactamente lo que quería decir", dejando la puerta abierta a una posible dimisión cuando termine el curso", comentó Pascual el pasado 7 de abril, tras caer ante Panathinaikos por 79-93 en un partido de fase regular de la Euroliga.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / Dani Barbeito

Dubai llama a la puerta de Pascual

Un Pascual que decidió hacer un "punto y aparte" días más tarde de aquellas declaraciones pronunciadas tras perder ante el conjunto griego, pero que en ningún caso suponen un punto final. De hecho, en las últimas horas, el periodista Óscar Herreros informó de que Dubai Basket tiene a Pascual como opción prioritaria para hacerse cargo del equipo la próxima temporada.

Y ante el interés de Dubai, son varios los motivos para pensar que la salida de Pascual del Barça puede ser más real de lo que se piensa. De entrada, con las promesas no cumplidas en la presente temporada por parte de los dirigentes de la sección, que no han apuntalado la plantilla pese a que existía el compromiso de reforzar un juego interior que ha hecho aguas en las citas de mayor exigencia en la Euroliga. El descontento del técnico de Gavà se ha plasmado en intervenciones ante los medios de comunicación subidas de tono, como en la que dejaba en el aire su futuro al frente del Barça.

Un año difícil en Europa y muchos cambios para el próximo curso

Pascual se ha quedado por primera vez en su trayectoria como entrenador fuera de los Playoffs de la Euroliga, algo que no le había ocurrido en su primera etapa dirigiendo al conjunto catalán ni tampoco entrenando al Panathinaikos y al Zenit de San Petersburgo. Una decepción mayúscula, entre otros motivos, por la falta de potencial de una plantilla que el año que viene sufrirá muchos retoques, con más de medio equipo nuevo. El Barça sabe que debe ofrecerle a Pascual un proyecto ambicioso y a su gusto, de ahí al interés en perfiles como el de Mike James, cuya relación con el técnico de Gavà es el principal argumento de peso para su aterrizaje en el Palau el próximo curso.

Pascual y Mike James, en su etapa en el Panathinaikos / Panathinaikos

Dubai aspira a mejorar el proyecto de esta campaña

Los nombres con los que trabaja el Barça de cara a la siguiente temporada son ilusionantes. Pero Dubai aspira a tener un proyecto todavía más potente que el de esta campaña, en la que se han quedado a las puertas del Play-In. El fichaje de Elie Okobo está cerrado, y los de Emiratos pretenden dar uno de los grandes golpes en el mercado con la llegada de un Mario Hezonja cuyo futuro en el Real Madrid es incierto.

Dubai no ha tenido problemas en ir haciendo movimientos en su plantilla con la temporada en marcha, incluso hicieron un cambio de entrenador con la salida de Jurica Golemac a pocos días de definir su futuro europeo. Además, tras sus experiencias en Atenas y San Petersburgo, Pascual ya demostró en el pasado que no es un problema el hacer las maletas para dirigir a algunos de los proyectos más potentes de Euroliga.

Xavi Pascual, entrenador del Barça / ACB Photo - Aitor Bouzo

Ahora, la principal misión de Pascual es hacer que el Barça recupere su versión más competitiva y que se plante en los Playoffs de la Liga Endesa como un serio candidato a poder alzar un título que rompería una sequía que se acerca peligrosamente a los tres años. El técnico de Gavà tendrá únicamente en su cabeza el asalto al campeonato doméstico, y una vez que termine la temporada valorará si sigue en Barcelona o si valora la opción de Dubai.