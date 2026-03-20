El Barça de Pascual necesita al mejor Kevin Punter

El Barça consiguió una victoria de mérito en el escenario más inesperado. Contra uno de los colosos de la competición, sobre todo en el Roig Arena. El equipo de Pascual propuso un partido rocoso, difícil para Valencia Basket, que se quedó muy por debajo de su media anotadora. Cabe recordar que los 'taronja' promedian más de 90 puntos por partido y se quedaron a 62.

Mucho mérito tuvieron los blaugrana, aunque también se beneficiaron de la gran cantidad de errores de los valencianos, tanto en los lanzamientos exteriores (6/26 en triples) como en los tiros libres (8/17). Las grandes noticias para el Barça fueron el rendimiento de Joel Parra y Jan Vesely. Ambos lideraron un ataque espeso, en el que en ningún cuarto se sobrepasaron los 18 puntos.

No se puede decir lo mismo de Kevin Punter, que no está pasando por su mejor racha anotadora. Si al aficionado culé se le pregunta quién es la estrella del Barça de basket, fácilmente nombrará al estadounidense. Sin duda, la buena versión de KP estas próximas semanas será clave para que se consiga el objetivo de los playoffs de Euroliga. Si hay alguien que crece en los grandes escenarios, ese es él.

Kevin Punter, en el duelo ante Hapoel Tel Aviv / EFE

Punter encadena dos partidos consecutivos sin anotar diez puntos y estando más errático de lo habitual en el juego. No solo en el lanzamiento, sino también en los movimientos, la conducción y la capacidad de encontrar buenas posiciones de tiro. Contra el Valencia no pasó de los tres puntos y dos rebotes, además de un -6 cuando estaba en pista.

En los últimos encuentros se le ve menos eléctrico y más cansado. Sin embargo, el calendario no para y precisamente el próximo partido de Liga Endesa no es para perdérselo. El Palau Blaugrana podrá disfrutar de un Clásico del baloncesto, quién sabe si el último de la temporada, entre Barça y Real Madrid. No es un duelo para dejar a tus estrellas en el banquillo.

Shengelia no estuvo en el duelo ante Valencia Basket / X

También está en duda la presencia de Shengelia en el Clásico, como ya sucedió en el duelo de ida. El georgiano no viajó a Valencia y su vuelta a las pistas dependerá de las sensaciones que tenga día a día. Ante esta realidad, el papel de Kevin Punter adquiere todavía mayor relevancia. También por la lesión de Laprovittola, que obliga a algunos escoltas a ejercer de bases por momentos.

Máximo anotador del equipo

El jugador del Bronx es el máximo anotador del Barça en Euroliga, con una media de 15,2 puntos por encuentro. Además, goza del segundo mejor porcentaje de tres (40,3%) y el mejor desde el tiro libre (87,5%). "Hoy es un nuevo día, será una nueva oportunidad para mejorar, para seguir creciendo. Hemos pasado por momentos difíciles, pero hay que encontrar la manera de salir adelante", apuntaba el jugador hace una semana.

El Barça acabará el mes de marzo en casa, jugando los últimos cuatro partidos en el Palau Blaugrana. El primer reto será el Real Madrid, aunque los de mayor importancia para el desenlace en Europa serán las visitas de Anadolu Efes y Estrella Roja. Dos partidos de gran importancia para los de Pascual, que pueden servir para afianzarse en las ocho primeras plazas.