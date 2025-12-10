Kevin Punter no falla con Xavi Pascual: sigue siendo el número uno del Barça

Xavi Pascual vive una de las semanas más exigentes desde que regresó al Barça para iniciar su segunda etapa al frente del equipo. Hasta el momento, el desembarco del técnico de Gavà en el vestuario azulgrana no ha podido ser mejor, rozando el pleno de victorias (4-1) y con el único tropiezo del tropiezo por la mínima en Estambul ante Anadolu Efes (74-73) en su estreno.

La evolución del juego del equipo se ha ido evidenciando con el paso de los partidos, con un Barça que, a la esperada subida de prestaciones en defensa (72,6) puntos de media concedidos por encuentro, también se le ha añadido esa exhibición en ataque de la pólvora de la que dispone el roster. 88 puntos ante Asvel, 89 contra Estrella Roja y 102 frente a Morabanc Andorra, con un tercer cuarto (35) que es, por el momento, el periodo con más puntos anotados por el equipo catalán.

Kevin Punter sigue siendo la referencia

Son 92 puntos de media por partido los que suma el Barça en los últimos tres encuentros, y gran parte de ellos llevan la firma de Kevin Punter. El escolta neoyorquino llegó a Barcelona en 2024 para ser la referencia en ataque del conjunto entrenado por Joan Peñarroya. Así fue, tal y como atesoran los 16,6 puntos por partido convertidos en Euroliga y los 14 firmados en Liga Endesa.

Xavi Pascual, dando instrucciones a sus jugadores / ACB Photo - Alex Caparrós

En los primeros cinco partidos dirigidos por Pascual, Punter ha vuelto a ser la opción más fiable en ataque. Si bien es cierto que en Estambul ante el Efes no vivió su mejor noche (5 puntos, 2/7 en TC), en Gran Canaria ya elevó sus registros hasta los 13 tantos, para días más tarde vivir su primera gran noche bajo las órdenes de Pascual. Fue en el regreso del técnico al Palau, contra Asvel, al que 'KP' le endosó 24 puntos sin convertir ningún triple, pero estando muy fino en el tiro de dos puntos (8/12) y en el tiro libre (8/9).

Kevin Punter, en un partido con el Barça / Dani Barbeito

Progresión anotadora

El siguiente partido fue en Belgrado, ante Estrella Roja. Pese a que no fue la mejor noche en el lanzamiento (3/11), Punter apareció en los momentos decisivos con un triple (65-79) que dejó la contienda resuelta. 14 puntos y de nuevo, 'bombero' para apagar un 'Infierno serbio' del que el Barça lleva saliendo exitoso en las últimas campañas. Y por último, ante Morabanc Andorra, 20 tantos que quedaron eclipsados por los 24 de Joel Parra en su récord histórico en la ACB, pero que son su mejor marca en lo que va de temporada en la competición doméstica. Además, ante Asvel, Estrella Roja y Andorra, su registro de asistencias también fue más que interesante (7,6 y 4).

Los porcentajes demuestran que, como el resto del juego del equipo, todavía hay margen de mejora para que Punter pueda ser todavía más letal de lo que ha demostrado en estos primeros cinco duelos bajo las órdenes de Pascual. Pero a día de hoy, lidera la tabla de anotadores tras la llegada del entrenador de Gavà con 15,2 puntos de media por encuentro.

Los máximos anotadores del Barça

Le sigue Nico Laprovittola, con 11,5, pese a que tan solo ha podido jugar dos encuentros a causa de las lesiones, y Tornike Shengelia (11,4), Will Clyburn (10) y Joel Parra (9,6), completan ese Top-5 al que no llega por poco un Jan Vesely (9,4), que pasan los años y los entrenadores, pero sigue siendo la opción más fiable al '5'.

Tornike Shengelia y Kevin Punter ayudan a levantarse del suelo a Myles Cale / Dani Barbeito

La vida sigue igual para Kevin Punter en el Barça, y eso es una buena noticia para el jugador y también para el conjunto azulgrana. El ataque del conjunto catalán cuenta con más alternativas, y con la llegada de Pascual goza de un juego más colectivo (20 asistencias de media por encuentro en Euroliga y 17,5 en ACB). Pero Punter sigue dispuesto a ejercer la responsabilidad de jugarse el último balón, por mucho que queme.