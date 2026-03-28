El Barça saca la calculadora para acabar en los puestos de play-off de la Euroliga

El Barça de Xavi Pascual sumó una importantísima victoria en el Palau ante el Estrella Roja en la prórroga (92-88), un rival directo por las posiciones de play-off, al que superó en la clasificación, para situarse en la octava plaza, con 20 victorias y 14 derrotas.

Un tercer triunfo consecutivo en Europa que le permite coger aire tras su mala racha de resultados, que le abocaron a quedarse al límite del play-In, pero que ha sabido reaccionar, y mirar más hacia los puestos de play-off para tratar de evitarse ir a la ‘repesca’ del siete al 10.El triunfo ante el conjunto serbio fue clave porque deja detrás al equipo de Obradovic, aunque el reto que tiene por delante Pascual todavía es grande, con una ventaja.

De los cuatro encuentros que le restan para cerrar la fase regular, dos de ellos en casa, el primero ante el poderoso Panathinaikos, que también lucha en la clasificación con el Barça, y cerrará ante el defenestrado FC Bayern. Los dos duelos restantes como visitante también son con rivales muy implicado en los puestos de play-off, Zalgiris Kaunas, este próximo jueves y visita al AS Mónaco, que se sigue diluyendo, pero sigue décimo en la clasificación.

Pascual sigue creyendo en las opciones de su equipo y más después de sumar la tercera victoria consecutiva en la Euroliga / Dani Barbeito / SPO

Los duelos directos,clave

Con vistas a la clasificación final de la Fase regular, serán muy importantes los duelos directos con algunos de los equipos implicados. Para los de Pascual poder remontar el ‘basket-average’ ante Zalgiris y Mónaco les daríamucho aire para evitar el 0-2 ante ellos en caso de múltiples empates.

Para los azulgrana, sería decisivo evitar no entrar en empates con equipos que ya les han superado en ellos dos partidos, como Fenerbahçe, Hapoel o Real Madrid, aunque sí sería favorable hacerlo ante equipos como Valencia Basket o el propio Estrella Roja, e incluso Panathinaikos si logran superarlos en el Palau.

El Barça necesita al mejor Punter en este tramo final de la temporada regular de la Euroliga / Dani Barbeito / SPO

Pascual sabe de la importancia de los dos encuentros que vienen por delante ante Zalgitis y Panathinaikos ya que en caso de victoria, les pondría en franquicia meterse entre los seis primeros e incluso con una de ellas, podrían lograrlo dependiendo de los empates múltiples.

Tres victorias que alientan al equipo

"Para el play-in "harán falta entre 20 y 21 victorias, más tirando para 21. Y para el play-off, de 22 a 23, más cerca de las 23", decía Pascual a la hora de hacer números en la clasificación. "Hay muchos equipos empatados y al final se miran las victorias entre equipos. Nos faltan dos partidos casa y dos fuera. Vamos a ver cómo evoluciona todo", dijo el técnico azulgrana.

Joel Parra, en el duelo ante Estrella Roja, en el Palau / Dani Barbeito / SPO

Ganar los últimos tres encuentros ha sido vital para empezar a olvidarse de quedar fuera del ‘play-in’ aunque la ambición del equipo es estar en esas seis primeras plazas, y no tener que entrar en esa ronda previa a los cuartos.

A pesar de todas las dificultades, el equipo azulgrana está sacando todo lo que le queda en el tanque de gasolina, sin duda una gran noticia conociendo al técnico que no se va a rendir en un año donde las dificultades en forma de lesiones, sin recursos para fichar y rachas de derrotas, no apuntaban al mejor final.