El Barça ficha a Saba Pachulia, hijo de Zaza, bicampeón de la NBA con los Warriors

Fichaje de renombre en la cantera del Barça. Saba Pachulia, hijo del mítico jugador Zaza Pachulia, bicampeón de la NBA en 2017 y 2018 con los Golden State Warriors, jugará en el junior azulgrana la próxima temporada.

Así lo anunció el propio jugador a través de sus redes sociales, confirmando su llegada a la capital catalana. De hecho, padre e hijo estuvieron en Barcelona el pasado mes de mayo llevando a cabo algún entrenamiento tanto en la Ciutat Esportiva Joan Gamper como en el Olímpic de Badalona. Junto a Tornike Shengelia, compatriota georgiano, estuvieron en el Spotify Camp Nou en el triunfo ante el Real Madrid por 2-0 que le dio al conjunto de Hansi Flick un nuevo título liguero, el tercero en los últimos cuatro años.

Zaza Pachulia, ante Pau Gasol en un partido NBA / EFE

Refuerzo exterior para Álvaro Salinas

A diferencia de su padre, que fue pívot gracias a sus dos metros y 11 centímetros, Saba es exterior, y puede ocupar tanto las posiciones de '1' y '2'.

Esta última campaña, Pachulia ha jugado en el Instituto de Las Lomas, situado en California. Allí promedió 15,5 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias por partido. Además, este verano disputó con Georgia el Europeo B sub-18 en el que finalizaron en séptima posición, con un Pachulia que registró 3,6 tantos y 2,1 capturas por duelo.

Saba Pachulia jugará en el basket formativo azulgrana la próxima temporada / FIBA

Sus primeras palabras como azulgrana

El jugador compartió la noticia en sus redes sociales con el mensaje de "Visca el Barça i Visca Catalunya", acompañado de una imagen en la que salía firmando su nuevo contrato con el club azulgrana.

Por edad (cumple 17 años a mediados de septiembre), Pachulia se incorporará al equipo junior. Un Barça Atlètic presente también en la Liga U, competición en la que el georgiano también participará. Álvaro Salinas contará con un roster renovado, con bajas ya conocidas como las de Nikola Kusturica, Daniel González, Joaquim Boumtje Boumtje o Mo Keita.

Un junior para la historia

Pachulia será una de las caras nuevas de un junior que fue campeón de Catalunya la pasada temporada, finalista tanto de la Liga U como de los Campeonatos de España, y que alcanzó la gloria europea en el OAKA levantando la Euroliga junior diez años después.

El Barça conquistó en Atenas la Euroliga junior / Euroleague

Su padre Zaza hizo historia en la NBA, siendo uno de los mejores pívots europeos de todos los tiempos. Ganador del anillo en 2017 y 2018 con aquellos inolvidables Golden State Warriors de Stephen Curry, Klay Thompson y compañía, el georgiano estuvo desde 2003 hasta 2019 en la liga americana, con casi 1.200 partidos entre fase regular y play-offs. Su mejor temporada individual fue en los Atlanta Hawks en la campaña 2006-07, en la que promedió 12,2 puntos y 6,9 rebotes por partido.