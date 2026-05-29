Un Barça junior para la historia: así alcanzaron la gloria europea

Álvaro Salinas y Mo Keita visitaron la redacción de 'SPORT' con una sonrisa perenne en sus rostros. No vinieron solos, ya que, además de estar acompañados por Robert Güell, miembro de comunicación del Barça, también trajeron la copa que les acredita como campeones del Next Gen Tournament, o lo que es lo mismo, la Euroliga junior.

A la par que se disputaba la Final Four de la competición continental, el conjunto azulgrana trabajó y trabajó para llegar a la final en la que se dieron cita con el Real Madrid, un rival conocido y un viejo enemigo que, semanas atrás, les había privado de conseguir el Campeonato de España junior y la Liga U. "Corregimos errores de la primera final a la segunda, y de la segunda a la tercera. Las sensaciones previas al torneo y a la final eran distintas, sentía que los jugadores se lo creían y que visualizaban el poder hacerlo", explicó Salinas. "Hablábamos de que era el gran objetivo de la temporada, que la copa debía ser nuestra y que había pasado demasiado tiempo de la última", comentó Keita.

Un Clásico en compañía de más de 10.000 griegos

Y así fue. Tras una final reñida, el Barça recuperó la gloria europea 10 años después de la última ocasión y batió al Real Madrid por 77-85. El escenario, un imponente OAKA que, además, contó con un factor algo atípico: más de 10.000 aficionados de Olympiacos gritando y animando por su equipo, horas antes del arranque de la final senior. "Había muchos aficionados gritando y me sorprendió, pero una vez dentro de partido, se te olvida todo", compartió un Keita que en la final aportó siete puntos y tres rebotes.

Álvaro Salinas y Mo Keita visitaron la redacción de SPORT / Valentí Enrich

Jugador y entrenador recordaron también aquel partido de Liga U ante el Real Madrid disputado en un Palau abarrotado, y que les sirvió de preparación para un ambiente como el que se vivió en el pabellón ateniense, si bien es cierto que recuerdan con una sonrisa los nervios que pasaron en el feudo azulgrana. "La salida desde el túnel de vestuarios hasta mi banquillo fue como una procesión de Semana Santa", recordó Salinas. "El entrenador está aquí: no hice nada en la primera parte del Clásico por los nervios que tenía. Salinas y Álex Terés (responsable de la cantera) me vinieron a dar confianza y en la segunda parte metí 10 puntos", rememoró el interior azulgrana, uno de los mejores '4' que ha pasado por el basket formativo del Barça estos últimos años.

El objetivo de la cantera azulgrana

Pese a la victoria, Salinas desveló cuál es la gran misión que tienen en la cantera azulgrana. "Nuestro objetivo principal es promocionar jugadores, ayudarlos a alcanzar su etapa profesional y hacerlo de la manera más natural, humana y responsable posible, a la vez de competir por las competiciones que disputamos", comentó el técnico del Barça Atlètic, que también habló sobre la relación que tiene con Xavi Pascual. El técnico del primer equipo ha tirado de jugadores como Sayon Keita, Dani González o Nikola Kusturica en algunos tramos de la campaña.

Álvaro Salinas, entrenador del Barça Atlètic / Valentí Enrich

"Me consta, vía Óscar (Orellana), que es nuestro contacto dentro del staff, que Pascual ha estado muy pendiente y ha seguido nuestros partidos y la evolución de los jugadores. El contacto es diario, hablamos de lo que han hecho por la mañana para ver si a la tarde les tenemos que dar descanso, hablamos de situaciones personales de algún jugador", comentó un Salinas que, como Alfred Julbe en 2016, ha dirigido al junior del Barça hacia la gloria europea.

Los ídolos de Keita

Preguntado por sus ídolos en el mundo de baloncesto, Keita lo tuvo claro: Anthony Edwards en la NBA y 'Toko' Shengelia en el primer equipo azulgrana. "Me encanta como juega al poste bajo, su carácter, liderazgo, energía... lo tiene todo", comentó el joven jugador azulgrana sobre el georgiano. Un Keita que confirmó que este ha sido su último año en el Barça tras cerrar su etapa en el junior, pero que ve un futuro de azulgrana. "Me veo volviendo aquí, con la familia, muchos años".

Mo Keita y Álvaro Salinas visitaron la redacción de SPORT / Valentí Enrich

Por último, Keita también desveló algunos detalles de una celebración cargada de alegrías tras conquistar la Euroliga junior. "Fue muy guay, desde la pista hasta el vestuario no dejábamos de gritar, fue un momento muy bueno y muy feliz. No hay mejor manera de terminar la temporada".