BALONCESTO
Sekulic se empapa de la historia del Barça
El nuevo entrenador azulgrana quiso visitar el espectacular Museo del Barça, para empezar a conocer más de cerca la ideosincracia del club en el que trabajará los dos próximos años
Aleksander Sekulic está viviendo sus primeros días como entrenador del FC Barcelona de baloncesto y trata de conocer lo antes posible la ideosincracia del Barça, al que dirigirá las dos próximas temporadas tomando el relevo de Xavi Pascual
En la presentación del pasado miércoles, el entrenador esloveno aseguró que es un "gran honor" y una "responsabilidad" entrenar en uno de los mejores clubs europeos y una entidad que es considerada como "más que un club".
El nuevo técnico azulgrana es conocedor de la pasión con la que se vive el baloncesto en el Palau Blaugrana, que ha visitado como espectador en muchas ocasiones y ahora lo hará como entrenador local.
El Museu, su primera parada
Y una de las primeras cosas que ha querido hacer en sus primeros días en la Ciudad Condal fue visitar el espectacular Museo del FC Barcelona. Mediante una visita guiada, pudo descubrir la historia del Club y, en especial, la de la sección de baloncesto.
Precisamente, este 24 de agosto se van a cumplir 100 años de la creación de la sección. En esta visita, Sekulic estuvo acompañado por el directivo Sisco Pujol, por el director de Deportes profesionales Xavier O’Callaghan, por el director deportivo Xevi Pujol, por el secretario técnico Mario Bruno Fernández y por los nuevos miembros del cuerpo técnico Jurica Zuza, Jernej Valentincic y Marc Estany.
Una manera efectiva de empezar a conocer la realidad blaugrana con una historia que ha convertido al Barça en una de las referencias europeas, no solo en el fútbol sino en secciones tan importantes como el basket y de la que está tan orgulloso el club.
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