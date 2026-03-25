Álex Remiro, portero de la Real Sociedad: "¿El Barça? Nunca se sabe"

Como explicamos el pasado fin de semana, la dirección deportiva del FC Barcelona que dirige Deco estudia reforzar la portería este verano. En este sentido, se han mantenido contactos con el portero de la Real Sociedad, Álex Remiro, que acaba contrato en el 2027, pero que en el próximo mercado de fichajes podría salir por una cantidad de entre 12 y 15 millones de euros.

Remiro se encuentra en estos momentos concentrado con la selección española preparando el doble enfrentamiento contra Serbia y Egipto. Y ha hablado sobre el interés del Barça. "Algo he oído por las redes, pero ahora estoy centradísimo en la Real. Tenemos una final de Copa y estamos muy centrados e ilusionados en ganarla. ¿El Barça? Nunca se sabe", ha dicho en declaraciones a La Sexta.

Si acaba fichando por el Barça, deberá luchar con Joan Garcia. Precisamente el portero azulgrana, que debuta en una convocatoria de la selección española, aparece como máximo rival de Remiro para estar en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. "Él se ve en el Mundial y yo también me veo. Si me quedo fuera, no me voy a dar con un látigo porque yo estoy haciendo todo para ir. Pase lo que pase, España tendrá tres grandes porteros".

Remiro, que ha recibido estos días los elogios de Joan Garcia, también muestra su admiración por el guardameta de Sallent: "Si él dice que yo soy un gato, él será una pantera o algo mucho mejor, es una barbaridad. Me alegro de coincidir con él para entrenar, aprender, coger lo bueno suyo, es un gusto poder entrenar con él porque es es muy bueno bajo palos, con los pies, es un líder..."