De la Fuente: "Vivimos la lesión de Gavi como si un familiar hubiera sufrido un accidente”

A las puertas de disputar los últimos dos partidos amistosos antes de dar comienzo al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, el seleccionador español, Luis de la Fuente, repasó algunos nombres propios de la 'roja' en una entrevista concedida al programa 'Revelado' de 'Dazn'.

"La lesión de Gavi fue uno de los momentos más duros en nuestra experiencia, en la mía personal fue tremendamente dura y, por supuesto, en sus compañeros, exactamente igual. Lo vivimos con mucho dolor. Fue como si alguien de la familia hubiera sufrido un accidente. Una pérdida. Es un jugador muy querido por todos nosotros", comentó sobre Gavi, quien sufrió una rotura completa del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y una lesión asociada en el menisco externo en noviembre de 2023 en una negligencia de la selección española.

También se refirió a Lamine Yamal, quien está llamado a ser el líder de la 'roja' durante el Mundial, como también lo está siendo con el FC Barcelona en la presente temporada. "Lamine es un ejemplo de chico formado, educado, respetuoso, con un talento descomunal. Se ve enseguida el futbolista que está tocado por una varita que le hará ser especial", comentó en la citada entrevista.

Sobre las ambiciones del equipo de poder coronarse como campeones del mundo el próximo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York, reconoció que "desde que terminó la Eurocopa hemos estado pensando allá a lo lejos en lo que representaba un Mundial" y "ver a un país entregado e ilusionado con un mismo objetivo me genera una gran felicidad".