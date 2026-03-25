Unai Simón, sobre la competencia con Joan Garcia: "No sería justo que me quejase"

En la última convocatoria de la selección española antes del Mundial 2026, Luis de la Fuente ha convocado a cuatro porteros: los habituales Unai Simón, David Raya y Álex Remiro; además del debutante Joan Garcia, quien irrumpe con fuerza en la lista de la 'roja' con altas probabilidades de ir a la cita mundialista. El riojano no quiso mojarse y, a pesar de que en la próxima lista deberá realizar un descarte, llamó a estos cuatro nombres para los amistosos contra Serbia y Egipto.

El portero del Athletic Club, quien ha sido el titular habitual en los últimos partidos de la selección española, se deshizo en elogios hacia el blaugrana. "Ahora mismo Courtois es un portero que siempre está a un grandísimo nivel y Joan García es el portero que más se le acerca por el nivel que está dando y los puntos que le está dando. El Barça está ahí arriba por actuaciones como la del Rayo de este fin de semana y hay que reconocerlo. Yo no estoy haciendo mal las cosas y Joan las está haciendo muy bien”, dijo en una entrevista concedida a 'El Partidazo de Cope'. Simón reconoció que los tres mejores porteros de LaLiga son Courtois, Joan Garcia y Oblak; mientras cambiaría a David Raya por Oblak si el ránking afectase a todos los guardametas del mundo.

"Lo justo y lo injusto en el mundo del fútbol pasa por decisiones ajenas a mi opinión. Yo me acuerdo de cómo entré yo a la selección en una etapa en la que David de Gea era el titular e hice un recorrido como titular hasta ahora. Si fue justo o injusto que llegase yo a quitarle el puesto, no lo sé. No sé si poner a Joan o a David es justo o injusto. El fútbol no funciona de esa manera. Al final el míster es el que toma estas decisiones. Yo he tenido compañeros como David o Remi apoyándome, ahora no sería justo que yo me quejase. En cualquier caso, hay que ser buen compañero, hay que ser un profesional de este sector y pase lo que pase acatar la decisión. Yo he conocido compañeros que han trabajado, han currado, más que yo y no han llegado donde he llegado yo. Yo intento seguir aprovechando esos momentos”, explicó sobre las justicias e injusticias sobre ponerse bajo palos en la 'roja'.

También se refirió a otros dos nombres propios en clave Mundial como son Lamine Yamal, de quien dijo que "le conocí con 16 años y yo le admiraba porque el peso que tuvo que gestionar yo no habría sabido gestionarlo”; mientras que sobre la posibilidad de que Nico Williams tenga opciones de estar con la selección española en verano apuntó que "está mejorando y cada vez está más contento. Ahora ha tenido que parar porque el cuerpo se lo ha pedido y después de este parón a ver si se reincorpora a dinámicas de grupo”.