¡Cumbre de Deco con los agentes de Álex Remiro!

Movimiento de última hora en los despachos del Barça. Con la situación de la portería prácticamente resuelta tras el gran fichaje estratégico de Joan García, el club azulgrana no se detiene y continúa explorando el mercado en busca de un guardameta que pueda complementar al de Sallent. Según ha podido saber SPORT, Deco se ha reunido en las últimas horas con el entorno de Álex Remiro para conocer su situación contractual y analizar el encaje de su posible fichaje. El guardameta, que cuenta con el interés de otros clubes del extranjero, es titular indiscutible a sus 30 años en la Real Sociedad.

El internacional navarro ha estado en la órbita culé desde hace tiempo. De hecho, la dirección deportiva ya había seguido de cerca su evolución en etapas anteriores. Su cláusula de rescisión, fijada en 70 millones de euros, había sido hasta ahora un obstáculo importante. Sin embargo, el contexto contractual juega a favor del Barça esta vez. Con solo un año por delante en su vinculación a partir del próximo verano, la Real Sociedad podría verse forzada a negociar por una cifra muy inferior, dado que en 2027 el guardameta podría abandonar el conjunto 'txuri urdin' gratis.

Suplir a Szczęsny

A día de hoy, la prioridad en Can Barça no pasa por reforzar la portería , ya que la llegada de Joan García ha servido para cerrar las dudas que existían el pasado verano en esa demarcación. Aun así, en el club aseguran que no descartan llevar a cabo una incorporación para suplir a Szczęsny. Eso sí, en el hipotético caso de llegar, el guardameta de Cascante estaría en un rol secundario con el rol de dar descanso a Joan García cuando sea oportuno. Todo ello, además, condicionado por la situación económica: aunque no hay margen para grandes desembolsos, la entidad confía en operar bajo la regla del 1:1 y moverse con mayor normlidad en la próxima ventana estival.

En cualquier caso, todavía no hay decisiones definitivas sobre la mesa. Se trata de un primer contacto dentro de una planificación más amplia. La dirección deportiva trabaja con antelación y analizando distintos perfiles para anticiparse a posibles movimientos con el objetivo de llegar al mercado con los deberes hechos y estando preparados para actuar con rapidez si surge una oportunidad.