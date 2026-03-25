Las tres vías de Arabia que tiene Casadó para salir del Barça

La Liga de Arabia Saudí ha fijado su interés en Marc Casadó, un futbolista que ha ido perdiendo protagonismo, y que podría tener papeletas para salir del Barça tal y como sucedió el pasado verano. El canterano blaugrana llama mucho la atención porque puede ser una oportunidad y por su proyección de futuro. El entorno de Casadó, ahora representado por Jorge Mendes, maneja el interés directo de dos de los clubs punteros de la Liga de Saudí y podría también ser protagonista de la operación Cancelo, aunque en el Barça no se está mucho por la labor de esta vía. Tendrá opciones multimillonarias en Arabia, aunque es un futbolista que también es observado en la Premier, dónde el Chelsea ya preguntó por él el verano pasado.

Las dos vías principales de Arabia Saudí pasan, en estos momentos, por Al Ahli y Al Nasr, el equipo dónde se encuentra Íñigo Martínez. Estos dos clubs buscan mediocentro defensivo y se tienen ya a Marc Casadó como objetivo prioritario. En el Al Ahli buscarán sustituir al exblaugrana Kessié, que regresará a Europa tras acabar contrato en el 30 de junio y en el Al Nasr harán lo mismo con Brozovic, que a sus 33 años le gustaría acabar en la liga de su país, Croacia, su trayectoria deportiva. Son dos clubs muy potentes a nivel económico y con capacidad de poder pagar traspaso importante.

La tercera vía que podría abrirse, tal y como explicamos ayer, es el Al Hilal, club al que aún pertenece Joao Cancelo, por quien busca una compensación económica este verano. El club saudí ha cedido al portugués en condiciones económicas muy ventajosas, pero en verano desea o bien un traspaso de unos 15 millones de euros por el lateral o que algún jugador entre en un intercambio más dinero. El agente Jorge Mendes representa tanto a Casadó como a Cancelo, por lo que podría abrirse esta vía, que al Barça no le interesa. El club blaugrana prioriza que Cancelo salga con la carta de libertad para firmarle por dos temporadas y no desea incluir a Casadó salvo que su tasación sea muy, muy alta. Este escenario con Al Hilal también es complicado porque la posición de mediocentro está ocupada por Ruben Neves, quien acaba de renovar, y Milinkovic-Savic, con contrato hasta 2028.

Otro de los clubs saudís con potencial que busca pivote es Al Ittihad, aunque por ahora no se ha posicionado por Casadó. Ahí está el exdirector deportivo del Barça, Ramon Planes, que podría firmar a dos futbolistas en esa posición tras la salida de N'Golo Kanté en enero y la finalización de contrato de Fabinho. Por el momento, tienen otras prioridades pero no descartan nada para el futuro.

La situación de Marc Casadó dependerá totalmente del futbolista, aunque el Barça le va a abrir las puertas si desea tener más protagonismo. El canterano ha ido perdiendo presencia en el equipo y solo ha sumado 1200 minutos este curso. La gran apuesta para la posición es Marc Bernal y el club quiere que Tommy Marqués suba al primer equipo, por lo que prácticamente no tendría espacio. Casadó no quiso escuchar ofertas el pasado verano y por ahora solo se centra en luchar por minutos esta temporada. A partir de junio deberá decidir junto a su entorno.

Jorge Mendes también ha recibido sondeos de la Premier League y de clubs italianos. Y no es descartable que el Atlético de Madrid pudiera recuperar su interés. Casadó podría ser moneda de cambio en alguna operación, aunque económicamente, al Barça le podría interesar más la vía de Arabia.