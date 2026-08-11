Más de 100.000 aficionados hacen cola para ver al Barça en Basilea

La afición suiza tiene ganas de Barça. El FC Barcelona se enfrentará este domingo 16 de agosto al FC Basilea en el St. Jakob-Park (16:30 horas) y el encuentro ha despertado una expectación descomunal. Más de 100.000 personas llegaron a hacer cola virtual para conseguir una entrada y todas las localidades disponibles terminaron agotándose en cuestión de minutos.

El propio conjunto suizo confirmó este martes que el amistoso está oficialmente en 'sold out', después de una jornada de venta marcada por la avalancha de aficionados que querían asegurarse un asiento para ver en directo al equipo de Hansi Flick.

La expectación fue tal que la plataforma de venta del Basilea ya había sufrido problemas el día anterior. El elevado número de accesos y las continuas actualizaciones de los usuarios provocaron la sobrecarga del sistema y dejaron temporalmente fuera de servicio la tienda de entradas.

"Más de 100.000 personas esperaron en la sala de espera digital durante la venta pública de hoy. Poco después, todas las entradas disponibles se agotaron", explicó el FC Basilea. El club suizo agradeció además la paciencia de los aficionados y pidió disculpas por los problemas técnicos provocados por la enorme demanda.

Una alternativa a Tánger

El amistoso de Basilea no estaba inicialmente en los planes del Barça. El conjunto blaugrana tenía previsto desplazarse a Tánger el sábado 15 de agosto para disputar un encuentro ante un combinado marroquí, pero los problemas relacionados con la organización y la logística obligaron a cancelar el viaje.

La entidad tuvo que reaccionar con rapidez para encontrar una alternativa que permitiera a Flick mantener el plan de preparación y disputar un penúltimo partido exigente antes del inicio oficial de la temporada. El Basilea apareció como la solución. El acuerdo se cerró a contrarreloj y, apenas unos días después, la respuesta del público ha superado todas las expectativas.

38.000 espectadores y un escenario especial

El St. Jakob-Park, con capacidad para más de 38.000 espectadores, estará lleno para recibir al Barça. Será uno de los últimos ensayos del conjunto de Flick antes de afrontar el inicio de la competición oficial.

El Barça ganó su primera Recopa en Basilea contra el Fortuna Düsseldorf en 1979 / RAFA SEGUÍ

Además, el escenario tiene un significado especial para el barcelonismo. Basilea forma parte de la historia del club desde 1979, cuando el Barça conquistó allí la Recopa de Europa frente al Fortuna Düsseldorf en una de las finales más recordadas de la entidad.

Ahora, 47 años después, el Barça regresará a la ciudad suiza. Y lo hará con un estadio completamente lleno y con más de 100.000 aficionados que, aunque no todos pudieron conseguir entrada, hicieron cola virtual para intentar ver de cerca al proyecto de Hansi Flick.