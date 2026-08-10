Nuevo contratiempo en la pretemporada del Barça

La pretemporada del FC Barcelona está acumulando más incidentes de los previstos. El conjunto blaugrana ya tuvo que cancelar el amistoso ante el Preston North End durante su stage en Inglaterra, después de que el equipo inglés planteara disputar el encuentro con jugadores del filial debido a sus numerosas bajas. La propuesta no convenció al Barça y el partido terminó siendo sustituido por una sesión de entrenamiento.

Pocos días después llegó un segundo contratiempo con la cancelación del amistoso que estaba previsto disputar el 15 de agosto en Tánger. La situación de incertidumbre generada por la crisis migratoria y de seguridad en la frontera entre Marruecos y Ceuta llevó al club a descartar el encuentro, con el consiguiente impacto deportivo y económico para la entidad. El Barça tuvo que buscar rápidamente una alternativa y encontró en el Basilea el nuevo rival para el domingo 16 de agosto.

Ahora, cuando parecía que el calendario volvía a estar encarrilado, ha aparecido un nuevo problema alrededor de ese encuentro. El enorme interés generado por la visita del Barça a St. Jakob-Park ha desbordado el sistema de venta de entradas del conjunto suizo y ha obligado al club a tomar una decisión drástica.

El Basilea frena la venta de entradas

El Basilea ha anunciado este lunes que detiene temporalmente el proceso de venta pública de entradas para el amistoso ante el Barça. El club suizo explica que sus servidores no han podido soportar el volumen de solicitudes recibido durante las últimas horas. La magnitud de la demanda ha sido extraordinaria. Según el comunicado publicado por el Basilea, las constantes actualizaciones de la página realizadas por los aficionados han generado peticiones en el rango de los cientos de millones a sus servidores.

El club intentó durante la tarde aumentar progresivamente la capacidad de sus sistemas para poder mantener la venta activa, pero las medidas adoptadas no fueron suficientes. Ante esta situación, el Basilea decidió detener el proceso y preparar una nueva apertura con mayores recursos. La venta se reanudará este martes 11 de agosto a las 12.00 horas, según ha confirmado oficialmente el club. Las entradas continuarán vendiéndose exclusivamente a través de su plataforma online y el Basilea ha advertido de que no podrá atender solicitudes realizadas por teléfono, correo electrónico, redes sociales u otros canales.

El amistoso sigue en pie

El problema con la venta de entradas no afecta, por ahora, a la disputa del encuentro. El Barça mantiene su visita a St. Jakob-Park el domingo 16 de agosto a las 16.30 horas, en el que será su cuarto test de pretemporada después de los encuentros contra CE Europa y Birmingham City y del triangular de Udine ante el Nottingham Forest y el Udinese.

El duelo servirá a Hansi Flick para seguir dando minutos a sus futbolistas antes del Trofeu Joan Gamper ante el Al-Ahly el 19 de agosto a las 20:00 horas, último compromiso de preparación antes del inicio oficial de la temporada.