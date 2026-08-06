Comunicado del Barça sobre el amistoso en Tánger

El amistoso del FC Barcelona en Marruecos ya es historia. El club blaugrana anunció este jueves que descarta la disputa del encuentro previsto para el próximo 15 de agosto en Tánger, un partido que estaba previsto desde hacía días pero cuyo anuncio oficial ya había quedado paralizado por el contexto de tensión generado en la frontera entre Marruecos y Ceuta.

El encuentro estaba firmado por contrato y debía hacerse oficial pocos días después de la reunión de la junta directiva celebrada en las instalaciones del club. Sin embargo, el Barça decidió frenar su anuncio ante el fuerte impacto provocado por la crisis migratoria registrada en Ceuta, donde miles de personas intentaron acceder a territorio español. Una semana después, la situación no ha mejorado lo suficiente como para mantener el compromiso.

El comunicado del Barça

El club ha confirmado la decisión mediante un breve comunicado oficial: "El FC Barcelona informa que descarta la posibilidad de disputar un amistoso del primer equipo masculino en Tánger el próximo 15 de agosto. Ante el contexto de incertidumbre actual, el FC Barcelona considera que, en estos momentos, no se dan las circunstancias adecuadas para la celebración de este partido."

Con ese mensaje, la entidad pone fin a una operación que debía servir para añadir un último test de pretemporada antes de la disputa del Trofeo Joan Gamper y del estreno liguero.

Un partido que estaba cerrado

El amistoso estaba llamado a convertirse en el primer encuentro de la pretemporada con toda la plantilla disponible, ya que los internacionales campeones del mundo tienen prevista su incorporación el 12 de agosto. Precisamente por ese motivo, el técnico alemán veía con buenos ojos la posibilidad de sumar un ensayo adicional antes del inicio oficial de la temporada. Sin embargo, el escenario político y social ha terminado condicionando una decisión que el club ya había empezado a replantearse durante los últimos días.

El Barça había decidido posponer el anuncio oficial pese a que el contrato ya estaba firmado. La intención inicial del club era esperar a que la situación en la frontera se estabilizara para oficializar el encuentro. No obstante, el contexto de incertidumbre se ha prolongado durante los últimos días y la entidad ha optado finalmente por cancelar la cita de forma definitiva.

La suspensión obliga ahora al cuerpo técnico a modificar la planificación de la pretemporada. Tras el triangular ante Udinese y Nottingham Forest que se disputará este sábado y antes del Trofeo Joan Gamper, el Barça ya no disputará a priori ningún otro amistoso, por lo que Flick tendrá menos oportunidades para integrar a los internacionales y seguir ajustando automatismos antes del estreno liguero frente al Elche.