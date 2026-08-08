El Barça ya tiene nuevo amistoso: jugará en Basilea

El FC Barcelona ya ha encontrado una alternativa después de la cancelación del amistoso que tenía previsto disputar en Tánger. El conjunto azulgrana ha anunciado ahora un nuevo compromiso para su pretemporada 2026/27, esta vez en Suiza y ante el Basilea.

El equipo de Hansi Flick visitará St. Jakob-Park el próximo domingo 16 de agosto, en un encuentro que comenzará a las 16.30 horas. Será el tercer test de preparación del Barça antes del inicio oficial de la temporada.

El club ha hecho oficial el acuerdo este sábado a través de un comunicado en el que confirma que el conjunto azulgrana se desplazará hasta Basilea para enfrentarse al equipo local. "El FC Barcelona ya tiene confirmado un nuevo compromiso de la pretemporada 2026/2", explica la entidad en su anuncio.

El escenario del encuentro será St. Jakob-Park, uno de los estadios más reconocibles del fútbol suizo. Allí, el Barça continuará con su preparación después de los primeros compromisos del verano. Y es que el amistoso ante el Basilea llegará después de los partidos frente al Birmingham City y del triangular que el conjunto de Flick disputará en Udine contra Nottingham Forest y Udinese.

La cita en Suiza permitirá a Flick seguir dando minutos a sus futbolistas y avanzar en la puesta a punto de una plantilla que afrontará una temporada con varios frentes por delante. También será una nueva oportunidad para que los jugadores vayan adquiriendo ritmo competitivo antes de que comiencen los partidos oficiales.

El Barça ya tiene, además, marcado el último compromiso de su preparación. El Trofeu Joan Gamper Estrella Damm será el último amistoso antes del inicio oficial de la temporada y servirá también para presentar al equipo ante la afición en el primer partido en casa.

De esta manera, tras la cancelación del partido de Tánger, el Barça recompone su calendario de preparación con una nueva y especial parada en Suiza. Y es que Basilea no es una ciudad cualquiera para el conjunto azulgrana. El propio club recuerda en su comunicado que "el estadio suizo acogió la final de la Recopa de Europa de 1979, en la que el Barça se impuso al Fortuna Düsseldorf por 4-3 después de una prórroga memorable".

El comunicado del Barça

El FC Barcelona ya tiene confirmado un nuevo compromiso de la pretemporada 2026/27. El conjunto de Hansi Flick visitará al FC Basel el domingo 16 de agosto a las 16.30 horas (CEST), en un partido que se disputará en St. Jakob-Park, uno de los estadios más emblemáticos del fútbol suizo.

Después de los compromisos ante el Birmingham City y del triangular de Udine contra el Nottingham Forest y el Udinese, el duelo en Basilea será el tercer test de la pretemporada del conjunto azulgrana. El último amistoso antes del inicio oficial de la temporada será la Festa del Gamper Estrella Damm, que servirá también para presentar al equipo ante la afición en el primer partido en casa.

Barça y FC Basel se han enfrentado en dos ocasiones oficiales, ambas correspondientes a la fase de grupos de la UEFA Champions League 2008/09. El conjunto azulgrana se impuso con contundencia por 0-5 en St. Jakob-Park, con goles de Leo Messi, Sergio Busquets, Bojan Krkić (2) y Xavi Hernández, mientras que el partido disputado en el Spotify Camp Nou acabó con empate a uno, con un tanto de Messi. Antes de estos enfrentamientos, el Barça también había jugado dos partidos de la Copa de Ferias 1958/60 contra una selección de jugadores de la ciudad de Basilea. Los azulgrana se impusieron tanto en el partido de ida (1-2) como en el de vuelta (5-2).

Basilea ocupa un lugar privilegiado en la historia del FC Barcelona. El 16 de mayo de 1979, la ciudad suiza acogió la final de la Recopa de Europa en la que el conjunto azulgrana derrotó al Fortuna Düsseldorf por 4-3 después de una prórroga memorable.

Aquel triunfo significó el primer gran título europeo de la historia del Club y estuvo acompañado de un desplazamiento sin precedentes. Cerca de 30.000 culers viajaron hasta Suiza para apoyar al equipo, en lo que fue el primer gran desplazamiento masivo del barcelonismo en una final europea.

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Más de cuatro décadas después, el Barça volverá a jugar en Basilea, una ciudad estrechamente vinculada a uno de los capítulos más emblemáticos de su historia.