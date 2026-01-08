Ergin Ataman, tajante sobre su futuro: "Si no ganamos liga o Euroliga, me iré de Atenas"

Las aguas bajan revueltas en el Panathinaikos. Tras la décima derrota consecutiva ante Olympiacos en los derbis de Euroliga, el equipo no logró dejar atrás el tropiezo ante su rival más odiado y cayó en el último partido europeo en casa ante Olimpia Milano por 74-87.

Dos tropiezos que no son graves en términos clasificatorios, pero que han hecho que PAO haya descendido hasta la séptima posición, con un balance de 12 victorias y ocho derrotas, para ocupar el primer puesto que da acceso al Play-In del torneo.

Ataman rompe su silencio

Ante este bache de resultados en Euroliga, Ergin Ataman ha tomado la palabra. Ha sido en la previa de la 21ª jornada de la competición, que disputarán esta tarde, a partir de las 20:15h (CET), de nuevo en casa, y de nuevo ante un equipo italiano, la Virtus Bolonia.

Dinos Mitoglou y Sasha Vezenkov, en el último PAO-Olympiacos de Euroliga / Euroleague

Acostumbrado a no dejar a nadie indiferente con sus declaraciones, Ataman ha querido arrancar su comparecencia mandando un mensaje de confianza hacia el vestuario de Panathinaikos.

"Tengo una gran confianza en mis jugadores y en mi equipo. Ya sabéis, tengo un año más de contrato firmado con Panathinaikos", arrancó el entrenador turco para después lanzar una 'bomba' sobre su futuro.

Ergin Ataman nunca deja indiferente con sus declaraciones / EFE

El reto de Ataman sobre su futuro en Panathinaikos

"Si al final de la temporada no ganamos la Euroliga o la liga griega, me marcharé de Atenas", comentó un Ataman que ya jugó con su futuro en la primera temporada que entrenó a Panathinaikos.

Fue en el playoff previo a la Final Four de la Euroliga de 2024, una serie en la que se midieron a Maccabi. Tras ponerse la eliminatoria 2-1 favorable al conjunto israelí, Ataman afirmó que si el equipo no llegaba a la final a cuatro, dimitiría. Aquella afirmación le salió bien, ya que el equipo le dio la vuelta al cruce, y semanas más tarde, levantó en Berlín la séptima Euroliga de Panathinaikos, la tercera en cuatro años del turco.

Sloukas y Ataman levantan el trofeo de la Euroliga / EFE

Además, Ataman también explicó en su atención a los medios que el regreso de Mathias Lessort está cada vez más próximo tras su grave lesión, y que podría volver "en las próximas 3-4 semanas. Espero que sea nuestro fichaje más importante", concluyó.