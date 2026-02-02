Las 11 mudanzas de Dennis Schröder, el mago incomprendido que rechazó 84 millones de dólares

A sus 32 años, la vida no le ha permitido a Dennis Schröder conocer en profundidad el significado de la palabra hogar. El talentoso exterior alemán, diferencial en torneos FIBA, nunca se ha terminado de asentar como un jugador imprescindible en alguna de las 30 franquicias de la NBA. Y ahora, tal y como ocurrió en el pasado en un gran número de ocasiones, vuelve a hacer las maletas para descubrir otra ciudad de los Estados Unidos.

A pocas horas para que se cierre el mercado de fichajes de la NBA, Schröder afronta una nueva mudanza. Los Sacramento Kings lo ha incluido en el traspaso que lleva a Keon Ellis a los Cavaliers a cambio de De'Andre Hunter, en una operación bastante criticada por los fans del equipo que no terminan de ver el beneficio de dicho movimiento.

El alemán pone rumbo a Cleveland para vestir su undécima camiseta en la NBA en una trayectoria que ya se alarga hasta los 13 años. Empieza a quedar muy lejano aquel 2013, en el que el menudo base germano fue drafteado por los Atlanta Hawks en la 17ª posición, tras apuntar maneras en el Braunschweig alemán. Fueron cinco cursos en la franquicia de Georgia, que para nada apuntaban ese estado de mudanza permanente que iba a empezar a vivir el jugador a partir de 2018, tras firmar su mejor temporada anotadora en la liga (19,4 puntos por partido).

Todos sus equipos en la NBA

Oklahoma City Thunder, Los Angeles Lakers, Boston Celtics, Houston Rockets, de nuevo Lakers, Toronto Raptors, Brooklyn Nets, Golden State Warriors, Detroit Pistons, Sacramento Kings y desde esta semana Cleveland Cavaliers. Schröder ha jugado en más de un tercio de las franquicias NBA. 11 franquicias que le colocan a dos de Ish Smith y los 13 equipos en los que jugó durante sus 14 temporadas en la liga, y ocho traspasos, a tres de Trevor Ariza.

Dennis Schroder, con los Golden State Warriors / AP

El líder de la Alemania campeona de Europa y del Mundo

Un Schröder que en 2023 y 2025 alcanzó la gloria con Alemania al lograr Mundial y Eurobasket, en dos torneos en los que fue elegido mejor jugador del torneo. Es una delicia ver al base germano en torneos FIBA, ya que en dichos Campeonatos pudo brillar y demostrar una calidad que le convierte en uno de los mejores exteriores históricos del viejo continente.

Schröder volvió a hacer con el 'MVP' del Eurobasket tras lograrlo hace un par de veranos en el Mundial / FIBA

Ahora bien, ese buen hacer representando a su país no se ha podido traducir en encontrar cierta estabilidad en ninguna de las nueve franquicias en las que ha jugado tras salir de Atlanta. La pasada temporada fue, seguramente la más surrealista: tras disputar los Juegos Olímpicos de París, Schröder arrancó el curso en Brooklyn bajo las órdenes de Jordi Fernández. Disputó 24 partidos antes de ser traspasado a los Golden State Warriors. Apuntaba a ser un compañero más que interesante para Stephen Curry, pero tras 24 partidos, nueva mudanza, esta vez hacia Detroit (tras ser traspasado por los Utah Jazz sin llegar a debutar) para terminar la temporada en los Pistons (28 encuentros de fase regular más seis de Playoffs).

Una decisión que le acompañará de por vida

Un Schröder que acumula más de 100 millones de dólares ganados en la NBA y que tiene firmados 14,1 para la presente temporada, 14,8 para la 26/27 y 15,5 para la 27/28. Ahora bien, sobre sus ganancias en la NBA, siempre se recordará aquella decisión tomada en 2021 en la que supuestamente rechazó un contrato de cuatro temporadas y 84 millones de dólares que le ofrecían los Lakers al considerar que su juego le permitiría recibir ofertas más lucrativas. Un año después se tuvo que conformar con firmar con los Celtics un único año y menos de seis millones de dólares netos.

Años más tarde, Schröder afirmó que nunca existió tal oferta y que aquellas cifras no fueron reales, pero su reacción sobre el asunto hace unos días deja muchas dudas sobre esa no veracidad. El pasado 11 de enero, el alemán fue sancionado con tres partidos de suspensión al tratar de agredir a Luka Doncic. ¿El motivo? Una frase del esloveno que hizo enfurecer al nuevo jugador de los Cavaliers: "Debiste haber firmado ese contrato", le comentó el jugador de los Lakers.