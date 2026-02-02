Las horas más críticas de Pablo Laso en Turquía

El Anadolu Efes decidió apostar por Pablo Laso para reemplazar a Igor Kokoskov tras un errático inicio de curso. La confianza en el técnico serbio duró 13 jornadas de Euroliga, y a mediados de diciembre se oficializó la contratación del técnico vitoriano.

Un Laso que se encontraba sin equipo tras su despido como entrenador de Baskonia, pero cuya estancia en el paro duró unos pocos meses. Su desembarco en Estambul no pudo ser mejor, con una victoria contundente a domicilio ante Zalgiris por 23 puntos de diferencia (64-87).

Mala racha de resultados en Euroliga

Pero por el momento, ese triunfo holgado en Kaunas ha quedado en un espejismo. Tras el partido ante el conjunto que entrena el exazulgrana Tomas Masiulis, Efes ha disputado nueve compromisos más de Euroliga, y el resultado ha sido siempre el mismo: derrota. El último tropiezo fue especialmente duro, ante un Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius que se impuso en el derbi otomano por 79-62, plasmando la gran diferencia que separa a ambos conjuntos a estas alturas de la competición.

El Anadolu Efes de Pablo Laso acumula nueve derrotas seguidas en la Euroliga / EFE

Una derrota que hundió todavía más al Efes en la tabla clasificatoria. Los turcos tienen el peor balance de victorias y derrotas de la Euroliga (6-19), y tan solo el -212 de average global con el que cuenta Asvel hace que el equipo de Laso no sea el farolillo rojo en la tabla. La última posición que da acceso al Play-In la ocupa en la actualidad Zalgiris, que cuenta con ocho triunfos más que los de Estambul.

Un infierno con las lesiones

¿Y cómo se explica la mala temporada que está llevando a cabo Efes? Pues uno de los factores que admite poca discusión en esta mala dinámica de resultados radica en las lesiones. Los turcos están dejando en anécdota la plaga de contratiempos físicos que sufrió el Barça el curso pasado, y la presencia en la enfermería de varias de las estrellas parece no tener fin.

La enfermería de Efes no ha dejado de estar sobrepoblada durante toda la temporada / EFE

Sin ir más lejos, en la última derrota de Euroliga ante 'Fener', Laso no pudo contar con los lesionados Shane Larkin, Georgios Papagiannis, Rodrigue Beaubois, Isaïa Cordinier y Jordan Loyd, cinco jugadores que serían titulares en el equipo. Además ha sido habitual que en los partidos de Efes, el equipo haya tenido que ir tirando de jugadores tocados y que estaban lejos de estar a un nivel físico óptimo.

El mal momento de Efes se traslada a la liga

Por si fuera poco, esa mala racha de resultados en Euroliga se está trasladando a la liga, en la que el equipo ha tropezado en dos de los últimos tres compromisos nacionales. La última derrota ha sido ante el Merkezefendi (87-80), que les ha hecho caer hasta la octava posición, con un balance de victorias y derrotas prácticamente equilibrado (10-8). Jasikevicius y su Fenerbahçe están al frente de la tabla con tan solo dos tropiezos y 16 triunfos.

Pablo Laso confía en poder darle la vuelta a la situación que vive el Efes / Twitter: @AnadoluEfesSK

En definitiva, la segunda experiencia de Pablo Laso como entrenador lejos de España no está siendo igual de exitosa que aquella campaña 23/24 en el Bayern Múnich, en la que conquistó el doblete Copa-Bundesliga. En dos semanas se disputa la Copa turca, una oportunidad de oro para que Efes se pueda reivindicar y trate de revertir la delicada situación que atraviesa.