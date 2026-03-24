'Supermartes' de máxima emoción en la Euroliga

La Euroliga afronta hoy un 'Supermartes' con la disputa de ocho partidos que prometen emociones fuertes. A seis jornadas para terminar la fase regular son muchos los equipos que se encuentran inmersos en la pelea por lograr una plaza en las eliminatorias previas a la gran Final Four.

Más allá del Barça - Efes de las 20:30h (CET), dos horas antes entra en acción el líder de la competición. El Fenerbahçe de Sarunas Jasikevicius visita en Belgrado a un Maccabi Tel Aviv que prácticamente no se puede permitir ningún fallo en estos últimos partidos si quiere estar en el Play-In. Los turcos tienen cierto margen en la parte alta de la tabla, pero una derrota en la capital serbia comprimiría aún más la tabla.

Saras Jasikevicius, durante un partido de Euroliga / ANDREJ CUKIC

A las 19h (CET), el Barça estará pendiente de lo que ocurra en Kaunas y Mónaco. Zalgiris recibe al Bayern, mientras que los monegascos se miden al Olimpia Milano. Los alemanes se pueden despedir del Play-In si pinchan, mientras que los italianos, empatados a 16 victorias y 16 derrotas, tienen que seguir ganando y esperar tropiezos de los rivales directos.

En el Zetra Arena de Sarajevo, a partir de las 19:30h (CET), Dubai y Panathinaikos miden fuerzas en un partido que puede ser trágico para el perdedor. Los de Jurica Golemac pueden empatar en la tabla a los griegos en caso de victoria, aunque el equipo de Ergin Ataman tiene el average particular prácticamente asegurado (+21 en el OAKA). Ahora bien, PAO acumula cinco derrotas en los 10 últimos partidos europeos, y por el momento están lejos de las expectativas generadas a principio de campaña.

McKinley Wright IV, en el Barça - Dubai de Euroliga / Gorka Urresola Elvira

A la misma hora que el Barça - Efes, el Roig Arena acoge un partidazo entre Valencia Basket y Olympiacos. Si los de Pedro Martínez quieren entrar al Playoff con ventaja de campo, una victoria ante el conjunto de Georgios Bartzokas se anticipa clave para que el sueño siga vivo. Los taronja se reencontraron con la victoria el pasado fin de semana en Liga Endesa tras tres derrotas consecutivas ante Real Madrid, La Laguna Tenerife y Barça.

Pedro Martínez junto a parte de su cuerpo técnico durante el partido / M.A. Polo / VBC

A las 20:45h (CET), el Belgrado Arena acoge un duelo intrascendente entre Partizán y Asvel, con Joan Peñarroya y sus jugadores en busca de la cuarta victoria consecutiva en Euroliga.

Y por último a las 21h (CET), partido sin público en el Movistar Arena entre Real Madrid y Hapoel Tel Aviv. La afición blanca se quedará en sus casas sin poder acudir a animar a los suyos por motivos de seguridad, en otra 'victoria' de un conjunto israelí en España.

Sergio Scariolo, en el Palau / Dani Barbeito

Ambos equipos llegan a la cita con 20 triunfos, aunque los israelíes cuentan con un partido menos. Los de Sergio Scariolo buscarán un triunfo que les permita seguir en posiciones de factor pista favorable en los cuartos de final.