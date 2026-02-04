Jasikevicius firmó bajo protesta el acta en el Palau

Saras Jasikevicius hurgó en la herida del Barça y sacó una victoria de mérito en el Palau, no sin sufrimiento. Aunque los turcos tenían el partido prácticamente cerrado al finalizar el tercer cuarto, una buena reacción del equipo blaugrana estrechó el marcador hasta los cuatro puntos de diferencia. Sin embargo, la ventaja otomana era demasiado grande para darle la vuelta en diez minutos.

Aunque el entrenador lituano tuviera motivos para salir feliz del Palau Blaugrana, no olvidó una acción que sucedió durante el partido y que provocó que firmara el acta bajo protesta. Todo vino por un cambio de decisión de los árbitros sobre una falta, que primer fue señalada en defensa a Jan Vesely y finalmente se consideró en ataque.

Saras Jasikevicius, en el Palau Blaugrana / EFE

"Me han dicho que pueden cambiar de decisión, yo creo que no pueden", aseguró Jasikevicius, al que no le gustó el último cuarto de su equipo. "Ganar en el Palau es muy difícil. Creo que no defendimos muy bien, el Barça falló muchas cosas por no tener acierto. A nosotros nos mantuvo el acierto en ataque. El Barça ha tirado veinte veces más, no sé cómo hemos ganado el partido".

El Fenerbahçe se mantiene en lo más alto de la clasificación de la Euroliga con esta victoria, presumiendo de un balance de 18 victorias y siete derrotas. El equipo de Saras está consolidado en la cumbre de la clasificación, con un margen de dos triunfos por encima del segundo, que es Olympiacos. Todo lo contrario en el Barça, que sale de los puestos de playoff.

El Fenerbahçe se impuso al Barça a domicilio / Fenerbahçe

Jasikevicius también habló sobre la postura del Fenerbahçe ante la imminente llegada de la NBA a Europa. "Sinceramente, ni siquiera pregunto al respecto. Solo le pregunto a mi jefe sobre baloncesto. No me interesa. Trabajaré donde me digan. Acabo de renovar mi contrato. Si dicen que jugaremos en Australia, iré. No es asunto mío", reconoció.

Fenerbahçe ha optado por seguir el mismo camino que el Barça, pues la idea es firmar un nuevo contrato con la Euroliga para los próximos diez años, aunque con la posibilidad de abandonar por una cantidad económica. No se espera lo mismo del Madrid, que parece ser uno de los pilares fundamentales del nuevo proyecto que desembarcará en el Viejo Continente próximamente.