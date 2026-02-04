El Bayern de Múnich quiere pescar al sustituto de Pesic en España

El Bayern de Múnich está viviendo un curso bastante complicado. Tras un verano de cambios en la plantilla, con la marcha de hombres muy importantes como eran Nick Weiler-Babb, Carsen Edwards o Devin Booker, el veterano Gordon Herbert tenía la difícil misión de repetir una temporada como la anterior, en la que fueron campeones de liga alemana, y en Europa compitieron muy bien, llegando a clasificarse para el Play-In de la Euroliga.

Tras un inicio negativo, el club decidió cesar a Herbert y apostar por Svetislav Pesic, que se convirtió en el técnico más veterano de la historia de la Euroliga en dirigir un partido. El fichaje del 'abuelo' le ha cambiado la cara al equipo. Desde su llegada, cinco triunfos en ocho batallas europeas, habiendo derrotado a equipazos como el Hapoel Tel Aviv, el Valencia Basket o el Panathinaikos. Es un muy buen registro teniendo en cuenta la diferencia de plantilla que hay entre Bayern y sus oponentes.

Pensando en Ibón Navarro como nuevo entrenador

A pesar de la mejora que ha experimentado el equipo alemán desde la llegada de Pesic, en las oficinas del club bávaro ya piensan en la próxima temporada. "El abuelo" vino a apagar un incendio y hacerle un favor al Bayern, pero, a sus 76 años, no es un entrenador de proyecto largo, por cuestiones evidentes. Nadie es eterno.

Ibón Navarro, campeón de la Copa del Rey dirigiendo al Unicaja / ACB PHOTO

El club germano ya habría elegido a su deseado, y no es otro que Ibón Navarro. El técnico vitoriano tiene contrato con el Unicaja de Málaga hasta 2027, por lo que su salida no será gratis y comportaría una compensación económica. Según informan varios medios, 'Eurodevotion' el primero, el Bayern estaría considerando a Ibón como el gran candidato a hacerse con su banquillo, con un proyecto a largo plazo. La oferta sería para tres temporadas, con un pago al Unicaja cercano a los 300.000 euros.

De concretarse, Ibón Navarro pondría punto final a su etapa en Málaga, una andadura que empezó en febrero de 2022 y que ha está siendo más que exitosa, colocando de nuevo al Unicaja en el escaparate.