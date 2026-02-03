El problema burocrático que limita a Scariolo para la Copa del Rey

El Madrid no consigue quitarse de encima el problema con los extracomunitarios. Lleva toda la temporada igual, y el objetivo era llegar a la Copa con la posibilidad de contar con todos sus jugadores, sin la necesidad de descartar por el simple hecho de la nacionalidad. Aun así, no parece que vaya a ser posible, ya que no han llegado todos los documentos necesarios para librar a Chuma Okeke.

Los tres extracomunitarios del Madrid son Chuma Okeke, Gabriel Deck y Trey Lyles. Tres jugadores de gran importancia en la plantilla, pero que jamás puede compartir pista en España. En cada partido de ACB, Sergio Scariolo debe decidir qué jugador se queda fuera de la convocatoria, aprovechando la necesidad de descartar para dar descanso a los implicados.

Mientras se juega la fase regular de la ACB, la rotación con los extracomunitarios es más asumible. Sin embargo, en momentos de la temporada como la Copa o las eliminatorias de Liga Endesa, es un varapalo duro para Scariolo, que no puede contar con sus mejores jugadores. El objetivo es que Chuma Okeke consiga toda la documentación necesaria para figurar como un jugador 'Cotonou'.

Chuma Okeke, uno de los extracomunitarios del Real Madrid / RM

Okeke recibió el pasaporte nigeriano a finales del año pasado, pero las autoridades deportivas españolas no se conforman solo con eso. Exigen una documentación adicional para que el Madrid pueda olvidar finalmente los problemas extracomunitarios. En ese caso, contaría con dos jugadores no europeos, el máximo permitido en las competiciones nacionales.

Gabriel Deck lleva años intentando recibir el pasaporte español, aunque el proceso lleva estancado desde hace mucho tiempo. Mientras no se solucione su proceso burocrático, el Madrid acudirá al mercado con la limitación de no poder incorporar a un extracomunitario. Si lo hiciera, volveríamos a lo mismo: la obligación de descartar a uno de los tres jugadores.

Gaby Deck, pendiente del pasaporte español / R.MADRID

El Madrid ya conoce quién será su rival en los cuartos de final de la Copa del Rey: el Unicaja. Precisamente, fueron los malagueños los que acabaron el sueño blanco de volver a levantar el trofeo. Será uno de los duelos más atractivos que podrá vivirse en el Roig Arena, que albergará el espectáculo entre el 19 y el 23 de febrero.

La misma situación para el Barça

El problema de los extracomunitarios no lo tiene tan solo el Real Madrid. De hecho, el Barça también cuenta con tres jugadores estadounidenses en sus filas: Myles Cale, Miles Norris y Will Clyburn. En los primeros partidos de la temporada, el descartado solía ser Norris, pero el buen rendimiento del ex de los Celtics ha provocado que sea Cale el sacrificado.

Los de Pascual todavía no conocen su rival en los cuartos de Copa, aunque saben que será UCAM Murcia o Baskonia. Todo dependerá de lo que hagan los vascos en su visita en Gran Canaria. Si los de Galbiati pierden ese partido, se enfrentarán al Barça en cuartos, mientras que si ganan en territorio canario será el UCAM Murcia el que se vea las caras con el conjunto azulgrana.