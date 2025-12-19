Problemas para el Madrid en el Movistar Arena

La asistencia del público del baloncesto a los pabellones no está en su mejor momento en España. Ya pasó a inicios de temporada con el Barça, aunque el buen momento deportivo del club está enganchando a gran parte de la afición. Ahora el problema lo tiene el Real Madrid, aunque lo lleva arrastrando desde hace tiempo. Los datos del fin de semana pasado han sido la gota que colma el vaso.

En el último partido de los blancos en casa, que recibieron al Bàsquet Girona en Liga Endesa, registraron una asistencia de 6.807 espectadores en el Movistar Arena. Los de Scariolo vencieron con facilidad y superando incluso los 100 puntos, pero su partido abarcó a menos gente que el del Movistar Estudiantes, que ganó el mismo día en el pabellón con una asistencia de 7.346 personas.

El Real Madrid, en la Euroliga / @RMBaloncesto

El Madrid ha tenido un incremento interanual del 26% para esta temporada, con la incorporación de grandes fichajes como Trey Lyles, Chuma Okeke, Theo Maledon o David Kramer. A pesar de la gran apuesta por tener una plantilla muy competitiva y alcanzar esta temporada la Final Four, en la capital calculan que las pérdidas van a rondar los 38 millones de euros.

Los blancos registran el peor porcentaje de asistencia de toda la Liga, con una media del 50%, y uno de los más bajos de la Euroliga (65,4%). Una situación que no gusta nada en la cúpula madridista. Es por eso que han decidido actuar y buscarán reducir el déficit a través de un abono especial de media temporada, que cubrirá todos los partidos que el equipo dispute de local hasta julio.

Esta oferta cubrirá los 11 partidos restantes en casa de Liga Endesa, además de los playoffs, y los de Euroliga, más los posibles cruces de play-in y playoffs. Los precios de esta oferta van desde los 230 euros hasta los 330 euros. En el Movistar Arena, la capacidad es para 13.109 espectadores, aunque hace mucho que no se ve el pabellón lleno. Ni se recuerda ese día.

Menor asistencia que en 2024

La tendencia de aficionados que acuden al pabellón a animar al Real Madrid va a la baja. Ya en la temporada 2024/2025, los números habían sido muy bajos, pero en este curso se han subrayado más. El porcentaje medio de aforo en los partidos de Liga ACB fue de un 58,5% (en comparación al 50% actual), mientras que en Euroliga se situó en un 65,8% (respecto al 65,4% actual).

Los motivos son claros. El primero de ellos es el económico, y es que los precios de las entradas son desorbitados, que empiezan en los 18 euros y acaban en los 200. El otro también es el deportivo, y es que el equipo de Scariolo no ha acabado de arrancar. Cuando los blancos llevan una buena racha de victorias, tropiezan en un partido asequible dando una mala de imagen. Y así sucesivamente.