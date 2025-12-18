Xavi Pascual lamenta tener que jugar a puerta cerrada ante el Maccabi

El Barça anunciaba este miércoles que el encuentro ante el Maccabi Tel Aviv, correspondiente a la 20ª jornada de la Euroliga, se jugará en el Palau como estaba previsto el próximo 6 de enero, el Día de Reyes, aunque no habrán espectadores en la grada, después que se considerara un partido de alto riesgo.

Una decisión que sorprende después que la Euroliga haya decidido volver al conjunto hebreo a Tel Aviv para jugar sus encuentros de la competición, aunque sus visitas a distintas ciudades europeas todavía son conflictivas por los intentos de boicotear su presencia en acontecimientos deportivos.

El Barça tomaba esta decisión “una vez realizada la valoración correspondiente a la declaración de partido de Alto Riesgo”. Y así se la ha trasladado al Cuerpo de Mossos d’Esquadra, “con la intención de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes al partido, así como el correcto desarrollo de este, tal y como ya han hecho otros equipos de Euroliga esta temporada”, decía su nota.

El aficionado, molesto

Cerrar el Palau no ha gustado a la afición culé, que con la llegada de Xavi Pascual, está disfrutando del baloncesto de nuevo y se pierde un partido en las gradas, ni tampoco le ha gustado al propio entrenador, que dejó claro que jugar en casa a puerta cerrada, debilita claramente al equipo.

El técnico no escondió su decepción por tener que medirse al Maccabi a puerta cerrada / SPORT

“No entro en temas de política o decisiones de club, solo en temas deportivos. Jugar en el Palau sin nuestro público, nos perjudica como le sucedió al Dubai Basketball en su pista, que en su campo es fuerte con su afición, pero no tanto sin ellos”, dijo en la previa del Barça con la visita del Baskonia.

El técnico justificó su decepción tras conocerse la noticia. “Es normal que no pueda estar contento porque el aficionado quiere ver a su equipo. Yo les entiendo perfectamente pero son decisiones que van mucho más allá del terreno deportivo, como por temas de seguridad. No tengo ninguna opinión al respeto. En el Palau nos gusta jugar con nuestra gente y nos sentimos más fuertes”, finalizó.