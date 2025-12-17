El Real Madrid, borrón y cuenta nueva en Euroliga

El Real Madrid de Sergio Scariolo buscará volver al camino de la victoria esta noche (20:45 h) ante el París Basketball. Los blancos quieren olvidar la derrota del pasado martes en Milán (89-82), que les cortó una racha ganadora de ocho triunfos consecutivos entre ACB y Euroliga. En la máxima competición continental, presentan un balance de 9-7, pero en casa, tan solo han perdido ante Panathinaikos.

Facu Campazzo, que fue el mejor de los de Scariolo en Italia, dejó claro en la previa que tienen que dominar el ritmo de juego si quieren tener opciones de ganar: "Tenemos que marcar nuestro ritmo y hacer buenas defensas. Si controlamos eso, somos agresivos atrás y atacamos con fluidez, pasarán cosas buenas. Será un partido bonito de ver para el público, duro para nosotros y un desafío para mejorar", aseguró el base argentino.

Por su parte, el París Basketball viene de ser derrotado con contundencia por el Barça (69-85), y es penúltimo en la clasificación. Los franceses eran el equipo más anotador de la Euroliga, pero su baja puntuación ante el conjunto de Xavi Pascual les ha hecho empeorar sus promedios en dicha faceta. A pesar de ello, hombres como Nadir Hifi (máximo anotador de la competición con 20,5 puntos por choque) pueden poner en apuros al Madrid en cualquier momento.