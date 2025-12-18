Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
FinalísimaChampions femeninaCopa del ReyGuardiolaMbappéÁlvaro CortésLo que no se vio TalaveraXavi PascualAlcarazPeluches CATSix - sevenLewandowskiTer StegenAnder BasurtoAudios Caso NegreiraFlorentinoAna ObregónMercado de FichajesTebasClasificación LaLigaMbappé PSGCopa África 2025Bota de OroRally Dakar 2026Lotería NavidadSeguridad Social
instagramlinkedin

Euroliga

Garuba despierta al Madrid y Maledon ejecuta al París

El internacional español levantó al público con sus ganas y el francés fue clave con 21 puntos y +27 de valoración

El 'Facu' Campazzo ganó la partida a Nadir Hifi

El 'Facu' Campazzo ganó la partida a Nadir Hifi / REAL MADRID

David Rubio

David Rubio

En un partido lleno de idas y vueltas, el Real Madrid fue más solvente en el último cuarto para imponerse por 95-90 a un intensísimo Paris Basketball y acabar la jornada dentro de la zona de 'play-off' en una clara línea ascendente. Mal partido de la estrella gala, un Nadir Hifi errático en el tiro con un 1/10 en triple que lastró a su equipo.

Real Madrid - Paris Basketball (baloncesto, Euroliga), 18/12/2025

EUROLIGA

95
90
Alineaciones
REAL MADRID, 95
(24+25+21+25): Facundo Campazzo (7), Alberto Abalde (4), Mario Hezonja (6), Chuma Okeke (9), Walter Tavares (16) -cinco inicial-, Theo Maledon (21), Sergio Llull (2), Gaby Deck (8), Usman Garuba (6), Trey Lyles (14), Alex Len (2) y David Krämer.
PARIS BASKETBALL, 90
(21+29+24+16): Nadir Hifi (11), Lamar Stevens (11), Amath M'Baye (10), Jeremy Morgan (3), Mohamed Faye (4) -cinco inicial-, Leopold Cavaliere (3), Jared Rhoden (19), Yakuba Ouattara (14), Sebastián Herrera (12) y Allan Dokossi (3).
ÁRBITROS
Sreten Radovic (Croacia), Sergio Silva (Portugal) y Stefan Calic (Serbia). Sin eliminados por faltas personales.
INCIDENCIAS
Partido correspondiente a la 17ª jornada de la Euroliga masculina de baloncesto disputado ante 7.923 espectadores en el Movistar Arena (Madrid).

El cuadro blanco vio rota su racha de cuatro triunfos consecutivos la pasada jornada en la pista del Olimpia Milano (89-82), mientras que los franceses venían de caer como locales frente al renacido Barça que parece otro de la mano del técnico catalán Xavi Pascual.

El Paris Basketball no engaña a nadie y sus premisas son muy claras: un partido lo más físico y rápido posible, castigando los problemas madridistas a la hora de bajar a defender con rápidas contras y transiciones en ocasiones incluso precipitadas. Pese a ello, los de Sergio Scariolo se agarraron a Campazzo y (como siempre) a un gran Tavares para marcharse por 14-9 (min. 4:48).

Ouattara completó un notable encuentro

Ouattara completó un notable encuentro / EFE

La respuesta visitante llegó con un parcial de 0-9 con sendos triples de Cavaliere, el exbético Ouattara y Rhoden (14-18). Ese primer aviso lo solventó con cinco puntos seguidos un Gaby Deck al que le sigue costando recuperar su mejor nivel tras una pléyade de problemas físicos (24-21 al final del primer cuarto).

El segundo respondió a la misma dinámica, con arreones por uno y otro bando. Los blancos se marcharon por 34-30 después de que el cacereño 'Piti' Hurtado pidiese con buen criterio a Scariolo que los tres tiros libres de Hifi por una falta eran de banda. Felicitó todo el banquillo al reputado extécnico y excomunicador. Y de un mate brutal de Rhosen en la cara de '0

Los franceses volvieron a la carga con Rhoden y un gran triple de Herrera (41-47) y entre Tavares, el 'Facu' y Okeke volvieron a reducir la renta (49-50 al descanso). Incomprensible que los árbitros no señalasen antideportiva por un codazo de Hifi a la cara de Campazzo... aunque el argentino sigue defendiendo con las manos y lo dejan. Una por otra, ¿no?

Jared Rhoden hizo el mate de la jornada ante Tavares

Jared Rhoden hizo el mate de la jornada ante Tavares / EFE

Más lo mismo en el tercer cuarto. Los de Francesco Tabellini regresaron lanzados con dos triples de Lamar Stevens y uno del chileno Herrera (53-61), a lo que siguió un parcial de 7-0 que lideraron Hezonja con un triple y las dos estrellas del partido, el 'Facu' y 'Edy' (60-61, min. 25:05). Ahí la velocidad volvió a encumbrar a los galos, que cerraron el cuarto cuatro arriba (70-74).

Pese al partidazo de Tavares, el Paris Basketball llevaba ya 13 rebotes en ataque. Tras dos triples para cada equipo, un matazo de Usman Garuba empató el partido (80-80) y Theo Maledon siguió gustándose para irse a los 17 en pleno parcial de 8-0 (84-80 a 6:30 del final). Por primera vez, el Madrid tenía el partido donde quería con Garuba anotando, reboteando y levantando al público.

Noticias relacionadas y más

Los locales se marcharon por siete puntos (88-81) y el cuarto triple de Herrera acercó por última vez a los visitantes (88-86 a 4:30 del final) antes de que Maledon se convirtiese en ejecutor. El ex del ASVEL, un valor seguro al igual que Trey Lynes, anotó, penetró y selló una complicada victoria por 95-90.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL