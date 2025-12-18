Garuba despierta al Madrid y Maledon ejecuta al París

En un partido lleno de idas y vueltas, el Real Madrid fue más solvente en el último cuarto para imponerse por 95-90 a un intensísimo Paris Basketball y acabar la jornada dentro de la zona de 'play-off' en una clara línea ascendente. Mal partido de la estrella gala, un Nadir Hifi errático en el tiro con un 1/10 en triple que lastró a su equipo.

Real Madrid - Paris Basketball (baloncesto, Euroliga), 18/12/2025 EUROLIGA RMA 95 90 PAR Alineaciones REAL MADRID, 95 (24+25+21+25): Facundo Campazzo (7), Alberto Abalde (4), Mario Hezonja (6), Chuma Okeke (9), Walter Tavares (16) -cinco inicial-, Theo Maledon (21), Sergio Llull (2), Gaby Deck (8), Usman Garuba (6), Trey Lyles (14), Alex Len (2) y David Krämer. PARIS BASKETBALL, 90 (21+29+24+16): Nadir Hifi (11), Lamar Stevens (11), Amath M'Baye (10), Jeremy Morgan (3), Mohamed Faye (4) -cinco inicial-, Leopold Cavaliere (3), Jared Rhoden (19), Yakuba Ouattara (14), Sebastián Herrera (12) y Allan Dokossi (3).

El cuadro blanco vio rota su racha de cuatro triunfos consecutivos la pasada jornada en la pista del Olimpia Milano (89-82), mientras que los franceses venían de caer como locales frente al renacido Barça que parece otro de la mano del técnico catalán Xavi Pascual.

El Paris Basketball no engaña a nadie y sus premisas son muy claras: un partido lo más físico y rápido posible, castigando los problemas madridistas a la hora de bajar a defender con rápidas contras y transiciones en ocasiones incluso precipitadas. Pese a ello, los de Sergio Scariolo se agarraron a Campazzo y (como siempre) a un gran Tavares para marcharse por 14-9 (min. 4:48).

Ouattara completó un notable encuentro / EFE

La respuesta visitante llegó con un parcial de 0-9 con sendos triples de Cavaliere, el exbético Ouattara y Rhoden (14-18). Ese primer aviso lo solventó con cinco puntos seguidos un Gaby Deck al que le sigue costando recuperar su mejor nivel tras una pléyade de problemas físicos (24-21 al final del primer cuarto).

El segundo respondió a la misma dinámica, con arreones por uno y otro bando. Los blancos se marcharon por 34-30 después de que el cacereño 'Piti' Hurtado pidiese con buen criterio a Scariolo que los tres tiros libres de Hifi por una falta eran de banda. Felicitó todo el banquillo al reputado extécnico y excomunicador. Y de un mate brutal de Rhosen en la cara de '0

Los franceses volvieron a la carga con Rhoden y un gran triple de Herrera (41-47) y entre Tavares, el 'Facu' y Okeke volvieron a reducir la renta (49-50 al descanso). Incomprensible que los árbitros no señalasen antideportiva por un codazo de Hifi a la cara de Campazzo... aunque el argentino sigue defendiendo con las manos y lo dejan. Una por otra, ¿no?

Jared Rhoden hizo el mate de la jornada ante Tavares / EFE

Más lo mismo en el tercer cuarto. Los de Francesco Tabellini regresaron lanzados con dos triples de Lamar Stevens y uno del chileno Herrera (53-61), a lo que siguió un parcial de 7-0 que lideraron Hezonja con un triple y las dos estrellas del partido, el 'Facu' y 'Edy' (60-61, min. 25:05). Ahí la velocidad volvió a encumbrar a los galos, que cerraron el cuarto cuatro arriba (70-74).

Pese al partidazo de Tavares, el Paris Basketball llevaba ya 13 rebotes en ataque. Tras dos triples para cada equipo, un matazo de Usman Garuba empató el partido (80-80) y Theo Maledon siguió gustándose para irse a los 17 en pleno parcial de 8-0 (84-80 a 6:30 del final). Por primera vez, el Madrid tenía el partido donde quería con Garuba anotando, reboteando y levantando al público.

Los locales se marcharon por siete puntos (88-81) y el cuarto triple de Herrera acercó por última vez a los visitantes (88-86 a 4:30 del final) antes de que Maledon se convirtiese en ejecutor. El ex del ASVEL, un valor seguro al igual que Trey Lynes, anotó, penetró y selló una complicada victoria por 95-90.