Cuando y dónde se juega la Copa del Rey baloncesto 2026

Llega una nueva edición de la Copa del Rey de baloncesto. El primer torneo de 2026 reúne un año más a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga Endesa, que pugnarán por levantar el trofeo.

Un torneo en el que Unicaja defiende título después de la brillante victoria del curso pasado. En 2025, los malagueños levantaron la Copa después de derrotar en la final al Real Madrid por 93-79 en una edición disputada en Gran Canaria, y en la que Kendrick Perry fue elegido 'MVP' del torneo.

Perry desarmó al Madrid con 17 de sus 27 puntos en un cuarto final para la historia / ACB

En la edición de 2026, blancos y malagueños vuelven a citarse, esta vez en los cuartos de final. Tan solo uno logrará el billete para unas semifinales en las que se medirán al ganador de la eliminatoria entre Valencia Basket y Joventut.

Xabi López-Arostegui en el partido contra el Joventut Badalona / Valencia Basket

El lado del cuadro del Barça

Por el otro lado del cuadro se encuentran Barça, La Laguna Tenerife, Baskonia y UCAM Murcia. Uno de estos dos equipos será cabeza de serie, algo que se sabrá el próximo domingo 8 de febrero. Si los vitorianos ganan su partido aplazado ante Dreamland Gran Canaria, se medirán a los tinerfeños en cuartos, y los murcianos al equipo catalán.

Xavi Pascual ha conseguido cambiar completamente el rumbo del equipo en muy poco tiempo / FCB

Las opciones de Baskonia y UCAM Murcia

En cambio, si el 'Granca' derrota a Baskonia, los de Paolo Galbiati serán los rivales del Barça en cuartos, y UCAM Murcia se mediría en el otro cruce a La Laguna Tenerife.

Una edición más, la Copa del Rey de baloncesto, uno de los mejores torneos de todo el baloncesto europeo, mantiene su formato. Cuatro eliminatorias de cuartos de final repartidas en los primeros dos días de competición, las dos semifinales para la jornada de sábado y la gran final reservada para el domingo.

Xavi Pascual ha transformado al Barça, especialmente en defensa / EFE

¿Cuándo se juega la Copa del Rey baloncesto 2026?

La Copa del Rey de baloncesto 2026 se juega del jueves 19 de febrero al domingo 22 de febrero. El jueves 19 y el viernes 20 se disputan los cuartos de final, mientras que las 'semis' se jugarán el sábado 21 y la gran final por el título tendrá lugar el domingo 22 de febrero.

¿Dónde se juega la Copa del Rey baloncesto 2026?

La Copa del Rey de baloncesto 2026 se disputa en el Roig Arena de Valencia, el pabellón de Valencia Basket y que fue inaugurado a finales de 2025. Además, la próxima Copa del Rey, en 2027, también se disputará en Valencia.

Así queda el cuadro de la Copa del Rey baloncesto 2026

Jueves 19

18h (CET): Valencia Basket - Joventut

21h (CET): Real Madrid - Unicaja

Viernes 20

18h (CET): Baskonia / UCAM Murcia - La Laguna Tenerife

21h (CET): Barça - Baskonia / UCAM Murcia

Sábado 21

18h (CET): Primera semifinal

21h (CET): Segunda semifinal

Domingo 22

19h (CET): Final