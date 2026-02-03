El Real Madrid modifica su postura en torno a la NBA Europa

El calendario en la Euroliga no da tregua, con la competición al rojo vivo, pero en los despachos ya se piensa en el futuro. Y todavía más, teniendo en cuenta que estamos a la expectativa de una propuesta por parte de la NBA Europa que pueda seducir a la mayoría de clubes, que por el momento se han comprometido con la Euroliga. Fenerbahçe, Asvel y Real Madrid son los tres equipos que todavía no han querido firmar el vínculo con la máxima competición continental.

El nombramiento de Chus Bueno, clave para la postura del Real Madrid

Unos días atrás, el Real Madrid parecía más lejos que nunca de quedarse en la Euroliga, con su firme intención de formar parte como pionero del nuevo proyecto de NBA Europa. Sin embargo, algo parece haber cambiado en las últimas horas. La Euroliga protagonizó un cambio en su estructura ejecutiva, con el nombramiento de Chus Bueno como nuevo CEO. Fue elegido por unanimidad, reemplazando a Paulius Motiejunas, que ejercía el cargo desde 2023.

Esta modificación parece haber sido clave en la postura del Real Madrid, que ya no se muestra tan lejano a continuar en el proyecto de la Euroliga. No obstante, desde el club priorizan un entendimiento entre ambos proyectos, que se aleje de la tendencia absolutamente deficitaria que atraviesa la mejor competición del viejo continente. Al Madrid le gustaría alcanzar un punto de encuentro para llevar a cabo un modelo que sea económicamente viable, pero que les siga permitiendo competir contra los mejores equipos de Europa.

Noticias relacionadas

"El hombre adecuado en el momento adecuado"

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación en la previa del Panathinaikos-Real Madrid de este martes (20:15 h) en el OAKA. El técnico italiano se mostró muy satisfecho con el nombramiento de Chus Bueno: "Todos esperamos un diálogo más activo y más expuesto, que busque un punto de encuentro y no un enfrentamiento (entre Euroliga y NBA Europa). Personalmente, estoy un poco condicionado por la amistad personal que tengo con Chus (Bueno). Pero me parece el hombre adecuado en el momento adecuado, aunque la tarea es de las grandes y duras", aseguró. La figura del dirigente barcelonés podría ser clave para alcanzar el entendimiento al que aspira el club blanco.