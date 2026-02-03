Bombazo: ¡James Harden puede ser traspasado!

Los días previos al cierre de mercado siempre dejan un runrún especial, pero pocas veces con un nombre tan pesado como el de James Harden. El base de Los Angeles Clippers vuelve a colocarse en el centro del tablero y, esta vez, con una posibilidad que suena a terremoto: un traspaso rumbo a los Cleveland Cavaliers, con Darius Garland como pieza principal de vuelta.

La información ha ido tomando cuerpo en cuestión de horas. Chris Mannix (Sports Illustrated) apuntó que ambas franquicias mantienen “conversaciones avanzadas” para un intercambio directo de bases: Harden a Ohio, Garland a California. Y, en paralelo, ESPN, a través de Shams Charania, situó a Cleveland como el equipo que más interés ha mostrado en hacerse con “La Barba” en esta ventana.

Por qué ahora: dos objetivos que chocan

Clippers y Harden estarían “evaluando las opciones” de una separación antes del cierre del mercado del jueves 5 de febrero, a las 21:00 (hora española). El trasfondo, siempre según esa información, tiene aroma a choque de planes: Harden buscaría una extensión alta a corto plazo, mientras la franquicia preferiría flexibilidad salarial con la vista puesta en 2027.

Ahí entra Cleveland. Los Cavs llevan tiempo con la sensación de que, para dar un salto definitivo, necesitan ajustar la dirección de juego en momentos grandes. Y Harden, pese a los años, sigue siendo una garantía de creación ofensiva.

James Harden superó a Shaquille O'Neal y se convirtió en el noveno máximo anotador de la historia de la NBA / Jae C. Hong / AP

La operación, claro, no va solo de quién llega, sino también de quién sale. Garland, de 26 años, representa el perfil opuesto: más joven, con margen de crecimiento, pero con una temporada condicionada por problemas físicos. En el mismo informe se recuerda que el base se ha visto frenado por las lesiones, en un curso de participación irregular.

Para los Clippers, el atractivo sería evidente: rejuvenecer el puesto de base y reordenar el proyecto sin perder a un exterior con talento. Para Cleveland, la apuesta es más inmediata. Harden puede elevar el techo ofensivo en un equipo donde Donovan Mitchell y Evan Mobley podrían ser dos grandes aliados para el escolta, y convertirían a los Cavs en un aspirante claro a competir con Detroit por el primer puesto del Este y, también, en un candidato al anillo.

Además, los rumores se alimentaron esta pasada madrugada, al quedarse James Harden fuera de la convocatoria en el partido que los Clippers han perdido ante los 76ers por 113-128. Según Sports Illustrated, Tyronn Lue lo dejó fuera por motivos personales, algo que solo ha provocado que las especulaciones sigan creciendo en un equipo que parece destinado a cambiar de rumbo.