Peñarroya: "La plantilla de Partizan vale mucho dinero"

El Barça viaja este jueves a Belgrado para preparar el segundo partido de la semana de Euroliga. Los blaugrana se verán las caras con el Partizan, un equipo que se le ha dado bien en los últimos tiempos. Joan Peñarroya y Kevin Punter atendieron a los medios de comunicación antes de poner rumbo a la capital serbia y buscar la tercera victoria consecutiva del equipo.

"Cuando vas a jugar a una pista con esta gran atmósfera, como la de los equipos serbios, el jugador ya sale conectado desde el inicio. Es muy difícil jugar allí", comentaba el técnico catalán. El Stark Arena es una de las pistas que más aprietan desde la grada de todo el panorama europeo. De hecho, en muchas ocasiones ha sido catalogado como el "Infierno serbio".

El Stark Arena es una de las pistas más difíciles de visitar para cualquier equipo de la Euroliga / ADNREJ CUKIC

Sobre el roster del rival, Peñarroya lo tiene claro. "No sé si más o menos que muchos otros, pero vale mucho dinero. En esta Euroliga, si analizamos las plantillas, hay muchísimo nivel; no sé si poderío es la palabra exacta, pero hay muchos equipos que pueden luchar por estar en la Final Four. Y el Partizan es uno de ellos", aseguró.

Los serbios cuentan con dos nuevas incorporaciones de esta semana: Bruno Fernando y Nick Calathes. "Estamos hablando de dos jugadores contrastados, un jugador muy atlético, con mucho poder en la pintura como Bruno Fernando, y un jugador histórico en la competición como Nick Calathes, que es un perfil que ellos seguramente no tienen, por la concepción de su línea exterior. Un perfil diferente".

Calathes podría debutar este viernes con Partizán / EUROLEAGUE

Tampoco se olvidó de uno de los jugadores que estuvo en la plantilla la pasada temporada. "Es un equipo con gran calidad individual, con jugadores capaces de anotar incluso estando bien defendidos, como Jabari Parker o Sterling Brown. Estamos trabajando para mejorar nuestra solidez defensiva y disputar un partido serio y competitivo".

Palabras de Punter

Kevin Punter también valoró su vuelta al Stark Arena. El estadounidense formó parte del Partizan entre los años 2021 y 2024. "Siempre va a ser un lugar especial. Todo el mundo lo sabe. Es como mi casa, tengo una conexión especial con la gente, así que va a ser emocionante", comentó, aunque no quiso entrar en la buena racha de los azulgrana en Serbia: "No quiero gafarlo".

"No puedo esperar para ver a Jabari. Va a ser divertido, es mi hermano. Él estaba aquí con nosotros, así que va a ser divertido y emocionante. He hablado con Jabari durante la temporada, para ver si estaba bien en Belgrado, básicamente", dijo con una sonrisa en la boca hablando sobre una de las estrellas de Partizan. Todo preparado para otra jornada más de Euroliga.