Jasikevicius examina al Madrid de la irregularidad

Real Madrid y Fenerbahçe se verán las caras este jueves (21:00 h) en un choque que enfrenta a dos gigantes que no han empezado de la mejor forma sus temporadas. Ambos presentan un balance de tres victorias y cuatro derrotas en Euroliga, así que el que pierda, sumará su quinta derrota en los ocho primeros partidos.

El Madrid más irregular

Cierto es que todavía estamos en el inicio del curso, pero los datos reflejan que la irregularidad está más presente que nunca en el actual Real Madrid. Los de Scariolo vienen de perder este pasado martes en Múnich ante el Bayern (90-84), en un partido que demostró que los blancos están siendo capaces de lo mejor y de lo peor. Un segundo cuarto muy esperanzador, con un parcial de 17-32, contrastó con el tercero, que fue un auténtico desastre (25-10 para los bávaros). Conseguir equilibrio y consistencia en el juego es sin duda el primer gran deber que tiene Scariolo en su vuelta al Palacio.

El Madrid no pudo ganar en Múnich a pesar del gran partido de Tavares / Twitter: @RMBaloncesto

Si seguimos la lógica de este primer tramo de temporada, los blancos deberían ganar, ya que hasta la fecha, ganar o perder está teniendo una relación totalmente directa con jugar en casa o fuera. De los once partidos que han disputado entre ACB y Euroliga, los seis como local han significado triunfos y los cinco como visitante, derrotas. Un pleno que evidencia que el Madrid todavía está lejos de alcanzar su mejor nivel.

Hay jugadores que están rindiendo por debajo de su nivel habitual, y el caso más tangible es el de Facu Campazzo. El argentino está promediando 7,4 créditos de valoración en Euroliga, unos números que se alejan de los que acostumbra a registrar el base, que está llamado a ser uno de los líderes de su equipo.

Alex Len, el último en llegar

Tras confirmarse la salida de Bruno Fernando, que ha puesto rumbo al Partizán, el Real Madrid parece que ya tiene atado al sustituto del angoleño. A falta de oficialidad, Alex Len se incorporará a la disciplina blanca. Se trata de un pívot ucraniano de 2,13m y 113 kilos, con una larga trayectoria en la NBA. Un total de 704 partidos avalan su carrera en la mejor liga del mundo. También fue elegido como número 5 del Draft en 2013.

Mar de dudas en el 'Fener'

El Fenerbahçe también está en una situación parecida a la del Real Madrid: un club ganador que ha sufrido un verano de mucho movimiento a pesar del triplete logrado la pasada temporada. Con la gran diferencia de que en su caso, el líder del proyecto sigue siendo el mismo: Sarunas Jasikevicius.

Al lituano le está costando encajar las piezas en un equipo al que le está costando olvidarse de sus 2 grandes líderes el curso pasado: Marko Guduric y Nigel Hayes-Davis. Los turcos vienen de caer contundentemente en Valencia (94-79), a pesar del buen partido de Horton-Tucker y Wade Baldwin.

El Valencia, a seguir ilusionando

Los de Pedro Martínez quieren conseguir el pleno de victorias en la doble jornada europea. Tras barrer al Fenerbahçe, ahora buscan derrotar a uno de los nuevos proyectos de la Euroliga: el Dubai Basketball. El conjunto árabe viene de caer en Vitoria (92-85), en un partido que significó el primer triunfo europeo del Baskonia. En caso de vencer, sería tercer triunfo europeo consecutivo para un Valencia que, en el Roig Arena, solo ha perdido contra el Hapoel Tel Aviv.