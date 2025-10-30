Dabone busca su primera gran noche en el Palau

La trayectoria de Mohamed Dabone en el Barça vivirá este viernes un nuevo capítulo, seguramente de los más especiales desde que el de Burkina Faso aterrizó en la capital catalana.

A partir de las 19h (CET), Dabone se verá las caras contra un Real Madrid al que ya se ha enfrentado en las últimas Minicopas, o en algunos Campeonatos de España, y cuyo espectacular rendimiento, le han convertido en uno de los talentos más prometedores del baloncesto mundial. Un duelo siempre atractivo ante el eterno rival que cuenta con un aliciente especial para el joven interior azulgrana.

Dabone apareció en la final de la Minicopa y dejó su impronta con 12 puntos en 12 minutos / ACB

Primera vez en el Palau

Y es que Dabone disputará por primera vez un partido en el Palau Blaugrana. Un escenario que conoce de sobras tras la multitud de entrenamientos que ha completado bajo las órdenes de Joan Peñarroya junto a los jugadores del primer equipo, pero en el que todavía no se ha vestido de corto con la elástica azulgrana. El club ya pidió los trámites laborales al CSD para que Dabone obtuviese el permiso para jugar con el primer equipo.

Legalmente, la edad mínima para trabajar en España es de 16 años y él tiene los 14 recién cumplidos, pero hay jurisprudencia en casos pasados como los de Bassala Bagayoko (14 años, siete meses y 15 días) o Ricky Rubio (14 años, 11 meses y 24 días). El Barça sigue esperando la respuesta del órgano.

Mohamed Dabone, frente a Unicaja en la Liga U / ACB Photo - Mariano Pozo

Dabone dio el susto en el último encuentro de Liga U

Pese a que Dabone se hizo daño y salió cojeando del último partido de Liga U en el que el cuadro azulgrana se impuso a Unicaja por 70-87, Álvaro Salinas pudo contar con él el pasado martes 28 en la contundente victoria a domicilio frente al Joventut por 53-92, en un encuentro en el que el '60' azulgrana se fue hasta los 15 puntos. En lo que va de Liga U, Dabone está promediando 11 puntos y siete rebotes por encuentro.

El foco apunta hacia Dabone, pero el Barça contará también con dos de los jóvenes rostros con los que Peñarroya ya ha contado en algún partido en este inicio de temporada. Tanto Sayon Keita como Nikola Kusturica no viajaron a Belgrado para medirse el viernes (20:30h CET) a Partizán, algo que le permitirá a Salinas disponer de más armas para tratar de acabar con la imbatibilidad de los de Javier Juárez.

Kusturica debuta con el primer equipo del Barça en la Liga Endesa / @FCBbasket

El Real Madrid llega invicto al Palau

El Real Madrid llega al Palau con pleno de victorias (3) en la Liga U al igual que el CB Canarias, y los tres triunfos logrados han sido incontestables: 105-62 contra Unicaja, 105-55 frente al Joventut y 85-107 ante Valencia Basket. Por su parte, el Barça acumula dos triunfos (Manresa 105-37 y Unicaja 70-87) y un tropiezo frente a los canarios (81-76).

Clásico con entrada gratuita

El Barça - Real Madrid de la Liga U contará con entrada gratuita para todos los aficionados que se quieran acercar al Palau a vivir el duelo. Los dos equipos miden a los grandes talentos de sus canteras, con el añadido de ver jugar a Dabone en un pabellón en el que el conjunto azulgrana confía en que pueda protagonizar grandes noches de baloncesto.