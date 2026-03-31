Messina apoya un acuerdo entre la NBA y Euroliga: “Los clubs son una máquina de perder dinero”

Con la buena sintonía que parece que viven la NBA y la Euroliga a raíz de la llegada de Chus Bueno al control de la máxima competición europea, una de las primeras voces autorizadas que han dado el visto bueno a organizar una competición conjunta, es el mítico entrenador italiano, Ettore Messina.

Durante un acto conmemorativo organizado por el consejo regional de Lombardía para celebrar el centenario del debut de la selección italiana, Ettore Messina reafirmó su postura sobre la urgente necesidad de una evolución estructural en el baloncesto europeo.

El directivo de 66 años destacó la precaria situación financiera de los clubes europeos señalando que durante mucho tiempo han dependido del apoyo personal de figuras destacadas como el fallecido Giorgio Armani en el caso del Olimpia Milán.

Una alianza fructífera

Para estabilizar el deporte, abogó por una alianza formal entre la NBA, la Euroliga y la FIBA. “Espero que se alcance un acuerdo para garantizar la regularidad de los calendarios y que estos clubes dejen de ser meras máquinas de perder dinero", declaró Messina, según explicó a la Agencia de Prensa de Italia, que recoge Eurohoops.

Messina conoce la realidad de la NBA y lo que puede aportar después de pasar cinco años como asistente de Poppovich en los Spurs / NBA

El mítico técnico, que dejó recientemente el banquillo del equipo italiano para trabajar en los despachos, aseguró que es el momento de que se alineen una organización potente a nivel económico como la NBA, con una estructura deportiva bien organizada como la Euroliga.

Messina sigue siendo uno de los entrenadores más exitosos de la historia europea, con cuatro títulos de la Euroliga y numerosos campeonatos nacionales en Italia y Rusia. Además, pasó cinco temporadas en la NBA como asistente de Gregg Popovich en los San Antonio Spurs, de 2014 a 2019.

Actualmente, es presidente de operaciones de baloncesto del EA7 Emporio Armani Milan, tras haber dejado su puesto como entrenador principal a finales de 2025.