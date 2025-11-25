Ettore Messina deja el banquillo del Armani Milan "para no ser una fuente de división"

El EA7 Emporio Armani Milán ya no contará en el banquillo este miércoles con su entrenador de las últimas temporadas, el italiano Ettore Messina, que ha dejado el cargo de entrenador principal del club. Peppe Poeta, exentrenador adjunto de Messina, ha sido ascendido a su puesto. La decisión se tomó de común acuerdo con el presidente del club, Leo Dell'Orco. Messina permanecerá en la organización con funciones ejecutivas, lo que garantiza la continuidad y el liderazgo.

Messina deja el banquillo tras guiar al Milán en una de sus etapas modernas más exitosas. Desde su llegada al club en 2019, guió al equipo a dos campeonatos italianos, tres Copas de Italia y tres Supercopas, además de conducir al Milán a la Final Four de la Euroliga en 2021, su primera participación en casi tres décadas. Considerado ampliamente como uno de los entrenadores más destacados de Europa, Messina ganó previamente cuatro títulos de Euroliga con el Virtus de Bolonia y el CSKA de Moscú.

Poeta, de 40 años, asume ahora las riendas en su primer puesto como entrenador principal en la Euroliga. Ex base de la selección italiana, Poeta disfrutó de una distinguida carrera como jugador durante casi dos décadas, incluyendo periodos en Virtus Bologna, Torino y Reggio Emilia. Conocido por su liderazgo y su talento para el baloncesto en la cancha, Poeta se convirtió en entrenador tras retirarse en 2022.

Motivo de disensión

El veterano técnico italiano lanzó una nota aclarando los motivos de dejar el banquillo en favor de Poetta. "La razón es muy simple: me di cuenta de que me había convertido, y sigo siéndolo, en una fuente de división y, en consecuencia, en una distracción", dijo

"Aunque estaba comprometido a hacer mi trabajo lo mejor posible, cualquier circunstancia se convertía en una oportunidad para lanzar un referéndum a favor o en contra. Por esta razón (y solo por esta), decidí eliminar una situación que se había convertido en una fuente de gran tensión para mí y en una fuente de daño para el equipo y el club. Al eliminar esta fuente de tensión, creo que estoy ejerciendo mejor la responsabilidad que me confiaron el Sr. Giorgio Armani y el club desde mi primer día en el Olimpia.

"Este año, en particular, me costó aceptar el ambiente, tanto que a veces incluso dudé en subir los últimos escalones del campo. Por lo tanto, mi decisión tiene un único propósito: fomentar un momento de unidad, creando las condiciones para que todos se unan en torno al equipo. Con la profunda convicción de que el grupo puede lograr excelentes resultados, como ya lo ha demostrado a pesar de las numerosas lesiones", decía.

Asistente en la selección y en el Milan

Trabajó como asistente en la selección italiana y en el Milan antes de asumir la dirección técnica del Brescia la temporada pasada. Poeta regresó al Milan este verano para formarse con Messina con la intención de sustituirlo eventualmente. Su nombramiento marca un nuevo capítulo para el club, que busca consolidar sus éxitos recientes.

Peppe Poetta toma los mandos del Armani Milan tras la salida de Messina / LEGA

El presidente del equipo, Leo Dell'Orco, expresó su gratitud por la contribución de Messina: "Quiero agradecer sinceramente a Ettore Messina por los éxitos que logramos juntos, desde títulos de liga hasta copas y la llegada a la Final Four en 2021. Al mismo tiempo, le deseo lo mejor a Peppe Poeta, con la confianza de que liderará al equipo con pasión y determinación".

Poeta hará su debut como entrenador principal el miércoles por la noche en Belgrado contra el Maccabi Rapyd Tel Aviv.