La Euroliga y la NBA ya exploran una posible alianza para crear una nueva competición europea de baloncesto

Lo que parecía imposible hace solo unos meses, cada vez tiene más visos de ser una realidad después que la llegada de Chus Bueno como CEO de la Euroliga haya abierto vías de negociación con la NBA, lo suficientemente sólidas para pensar que ambas Ligas puedes acabar trabajando juntas en la nueva competición europea.

En las próximas semanas se podrían reunir ambas organizaciones para explorar las opciones de crear una Liga en la que la NBA aporte los planes de negocio con algunos fondos de inversión dispuestos a poner capital en el nuevo proyecto, mientras la Euroliga aportaría el poder de su organización y los equipos con los que cuenta de cara a los próximos años.

La intención de una posible unión de ambas Ligas llevaría a una ampliación a 24 equipos que llevaría a crear dos divisiones, y uno de los objetivos es llevar la competición a destinos que no cuenta la Euroliga como Londres, París o Roma, y también conseguir reducir el calendario de encuentros, acomodando las ‘ventanas’ que pide FIBA para los encuentros de selecciones.

El aterrizaje de Chus Bueno en la Euroliga ha facilitado la comunicación con la NBA y un acuerdo es más que posible / Dani Barbeito

Acuerdo también con FIBA

Se trataría de un acuerdo a tres bandas que podría satisfacer a todas las partes, y acabar con la escisión del baloncesto europeo, con las competiciones FIBA y la Euroliga, que trabajarían para acomodar todos los intereses con la NBA en el centro de operaciones.

Un acuerdo que no está ni mucho menos cerrado, aunque lo importante es que la voluntad de todas las partes es poder llevarlo adelante, evidentemente no para la próxima temporada, aunque podría arrancar en la campaña 2027-28 a la espera de esas negociaciones.

El aterrizaje de Chus Bueno ha sido clave para que las relaciones con la NBA hayan mejorado ostensiblemente, y hasta el propio Adam Silver, comisionado de la liga estadounidense, solo tuvo palabras de cariño para Bueno, que trabajó para la NBA en proyectos en Europa y África, y al que considera una persona de confianza a pesar de representar ahora a la Euroliga.

Silver, cómodo con su nuevo intelocutor

“Chus Bueno y yo hemos sido colegas en la NBA por muchos años”, decía Silver. “Creo que lo mejor para el futuro del baloncesto europeo, lo mejor que puede sucedes es que vayamos de la mano con la Euroliga”, dijo el comisionado. “El objetivo es ver el cuadro completo del baloncesto europeo, complementado con las ligas nacionales y trabajando juntas con la Euroliga y trabajando también con FIBA”, dijo.

Adam Silver se siente muy cómodo con Chus Bueno, una indicación que puede haber acuerdo entre ambas organizaciones / NBA

Unas palabras premonitorias sobre lo que puede ocurrir en los próximos meses dónde ahora se augura un posible acuerdo y que tanto la NBA como la Euroliga vayan de la mano para poner en marcha una súper competición, con más equipos, pero atendiendo las necesidades de los clubs y FIBA para que las selecciones puedan incluso acudir a las ‘Ventanas’ con sus mejores jugadores.

De momento, la Euroliga tiene que centrarse en su futuro inmediato, que es decidir el formato de competición para la próxima edición y todo apunta a que el próximo 14 de abril, en la reunión de propietarios, se decida mantener el formato de 20 equipos y jugar todos contra todos en doble vuelta, antes de pensar en una posible ampliación la siguiente temporada.

Por el camino quedan temas importantes como decidir qué hacer con equipos como el CSKA, que sigue excluído de la Euroliga por su conflicto con Ucrania, o la presencia de equipos israelíes, que no pueden jugar en su territorio, al igual que Dubai, que deberán completar la campaña lejos de su afición debido a conflicto en Oriente Medio.