El Madrid de basket, una autentica ruina económica

La revolución introducida en la sección de baloncesto del Real Madrid este pasado verano, con los cambios en los despachos, la llegada de un entrenador de prestigio como Sergio Scariolo, y muchos jugadores de alto nivel, le ha costado un dineral al equipo blanco, y que le ha llevado a acumular unas pérdidas en los primeros seis meses de la temporada de 17,5 millones de euros.

Su apuesta por el deporte de la canasta se ha traducido en la mayor inversión en plantilla de su historia, en pleno debate sobre si saltará a la liga europea de la NBA y la FIBA o renovará con la Euroliga.

El gasto en salarios deportivos se ha elevado un 49% interanual en el primer semestre de 2025-2026, hasta 25,3 millones de euros, según los estados financieros analizados por Intelligence 2P, la unidad de estrategia e inteligencia de mercado de 2Playbook, que dio a conocer el informe.

Sergio Scariolo y su staff, completamente renovado este verano / acb Photo/Aitor Arrizabalaga

Pérdidas históricas

El equipo dirigido por Chacho Rodríguez en la dirección deportiva y por Sergio Scariolo en el banquillo, registró unos números rojos de 17,5 millones de euros en la primera mitad de la temporada. Estas cifras van en consonancia con el presupuesto de la sección para el ejercicio en curso, que preveía las pérdidas más elevadas de la historia, con 38,4 millones de euros.

Además del incremento de la masa salarial, la venta de jugadores también marca la diferencia. El club presidido por Florentino Pérez percibió 2,9 millones de euros en plusvalías por traspasos hace un año.

La mayoría hace referencia a la marcha de Gerschon Yabusele a los Philadelphia Sixers de la NBA previo pago de una cláusula de rescisión de 2,5 millones de euros. El jugador tuvo que abonar la mayoría de este importe, ya que la franquicia estadounidense sólo podía desembolsar hasta 850.000 dólares (732.000 euros) en este tipo de operaciones.

Lyles y Maledon le han costado mucho dinero, que lleva a unas pérdidas históricas a los blancos / RM

Según Playbook, los ingresos no han sufrido variaciones respecto al primer semestre de la anterior temporada. La facturación creció un 3,9% interanual, hasta 12,9 millones de euros, lo justo para cubrir la mitad del presupuesto en plantilla.

Más ingresos de las competiciones

La principal mejora se experimenta en las competiciones, por las que ha facturado 1,2 millones de euros, frente los 266.000 euros que ingresó en los primeros seis meses de la 2024-2025. De hecho, el club blanco ya ha duplicado los 590.000 euros que ingresó por esta vía el curso pasado, que fue la cifra más baja desde un 2021-2022 todavía marcado por la pandemia.

Si bien el club no ha ganado ningún título en lo que va de temporada, este auge coincide con el nuevo ciclo audiovisual y comercial de la ACB y con una temporada en la que la Euroliga ha elevado en un 18% el reparto de ingresos a los clubes.

El Madrid juega esta temporada en la Euroliga, aunque no se sabe si lo hará en la próxima / RMADRID

El principal generador de negocio es el área comercial y de marketing, con 6,2 millones de euros por patrocinio, que es un 1% menos interanual. La segunda partida en términos de facturación es la de socios y la taquilla, que aportaron 3 millones de euros, un 1,6% menos que el año pasado.

El mayor ajuste se lo lleva la televisión, con un 11,6% menos y 2,4 millones de euros. Ello, en un año de cambio de ciclo audiovisual de la ACB con la entrada de DAZN. Para la temporada completa, el club planteó un presupuesto conservador de 23,2 millones de euros, menos que en las dos últimas temporadas.