El Madrid en la NBA Europa, el sueño húmedo de Florentino Pérez

Mientras el Barça ha tomado la decisión de seguir en la Euroliga en el próximo decenio, algo que parece también va a confirmar en breve el actual campeón de la Euroliga, el Fenerbahçe, el Madrid no parece que vaya a seguir el mismo camino y se decanta por dar el salto a la competición europea que está diseñando la NBA que debería arrancar en 2027.

Una decisión que se antoja como menos controvertida ya que no sigue el camino de los equipos propietarios de la competición europea, que han decidido renovar todos por 10 años más a excepción de los blancos y un ASVEL Villeurbanne que tampoco tiene intención de continuar.

Los azulgrana han anunciado su deseo de continuar en la Euroliga pero con un ojo a los movimientos de la NBA y en los avances previstos para su nueva competición. Y en caso de decidir unirse al proyecto estadounidense, entonces tratarían de negociar su salida de la Euroliga con una posible cláusula de penalización que todavía deben negociar.

La NBA, el único objetivo

Pero el Madrid, a diferencia del Barça, tiene claro que su máximo interés es jugar en la competición NBA, algo que su presidente ya envisionaba desde hacía tiempo, incluso soñaba en convertirse en una de las franquicias de una posible División Europea que nunca ha llegado a ser una realidad porque no era viable.

El presidente ya ha dado instrucciones a Sergio Rodríguez que al Madrid solo le interesa la NBA / R.MADRID

Pero ahora, los blancos, impulsados por su presidente, tienen claro que quieren formar parte de este nuevo proyecto e incluso liderarlo si es necesario, por lo que no tienen ninguna intención de seguir en la Euroliga, una decisión que llega impulsada desde la propia presidencia blanca.

Una decisión drástica que tendrá ‘daños’ colaterales a la sección blanca porque en caso de reafirmarse en su deseo de formar parte de la NBA Europe deberá vivir un periodo de transición que le llevará a jugar la tercera competición europea, la Basketball Champions League. Al presidente no le debe importar caer a la Tercera División, pensando que el futuro está en la competición estadounidense, aunque no sabemos si en la sección piensan exactamente igual, con Scariolo a la cabeza

Punta de lanza del nuevo proyecto

Lo cierto es que la apuesta del Madrid está clara y está convencido que convertirse en la punta de lanza de la nueva competición arrastrará a otros equipos europeos de fútbol como Manchester, PSG o incluso Roma, formar una nueva línea de negocio formando parte de la NBA Europa.

El comisionado Silver sabe que tiene un aliado fiel en el presidente del Madrid, Florentino Pérez / NBA

Según se ha ido conociendo del nuevo proyecto, la idea es que lo formen 16 equipos, 12 de ellos con licencia fija y otros cuatro procedentes de la Basketball Champions League, dando la impresión que es una competición más abierta que la propia Euroliga, algo que siempre le ha confrontado a la FIBA, y que ahora va de la mano de la NBA, pero poco más.

La Euroliga necesitaba conocer esta misma semana si los cuatro equipos que faltaban por firmar se decidían a seguir en la competición con el objetivo de diseñar en un plan estratégico de crecimiento económico, y ahora ya lo tiene bastante más claro, con un Madrid que parece haberles dejado completamente de lado con la mira en un proyecto todavía incipiente de la NBA. Veremos si no se acaban retractando.