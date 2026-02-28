La llegada de Chus Bueno a la Euroliga buscará vías de acercamiento con la NBA

Adam Silver y FIBA han estado trabajando en la creación de una nueva competición respaldada por la NBA: NBA Europa. Hasta el momento, la Euroliga no ha formado parte de ningún acuerdo formal, aunque esto podría cambiar en el futuro. Próximo.

La Euroliga nombró recientemente a un nuevo director ejecutivo, Chus Bueno, exejecutivo de la NBA. Según Alex Sherman, de la CNBC, la alta dirección de la NBA espera que la Euroliga y la NBA Europa puedan eventualmente asociarse. Los posibles escenarios incluyen la participación de la Euroliga en NBA Europa, un intercambio de acciones entre ambas competiciones o incluso una fusión total, según el informe.

El comisionado adjunto de la NBA, Mark Tatum, declaró durante el Fin de Semana de las Estrellas de 2026 que espera que Bueno pueda servir de "puente entre nosotros, la FIBA, y los clubes de la Euroliga" mientras la NBA busca expandir su presencia en Europa.

Chus Bueno quiere darle un nuevo enfoque a las relaciones de la Euroliga con la NBA / EUROLEAGUE

Varias sedes en el horizonte

Según informes, la NBA tiene en la mira a Londres, París, Roma, Madrid, Barcelona, Atenas, Estambul y Berlín como sedes permanentes para sus equipos, con un lanzamiento previsto para octubre de 2027. Se espera que la liga cuente con 16 equipos.

Según la CNBC, no habrá una afiliación formal entre los equipos de la NBA Europa y las franquicias existentes de la NBA. A diferencia del sistema de la NBA G League, los equipos de la NBA no podrán asignar o "guardar" jugadores con clubes de la NBA Europa.

El informe también afirma que la NBA ha mantenido conversaciones con Amazon Prime Video y YouTube, entre otras empresas de medios, sobre la posibilidad de transmitir los partidos de la NBA Europa a una audiencia global.